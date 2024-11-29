洪申翰新官上任3把火　郭正亮曝恐得罪人：裡面都是菊系眼線

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

新任勞動部長洪申翰原先因下周要到立院備詢，通知同仁本周六日加班開會，引發議論。洪申翰緊急宣布，業務報告延期至下周（12/2）上班日進行。對此，前立委郭正亮28日表示，洪申翰現在新官上任三把火，但進入一個「菊系」許銘春掌握很久的部會，到處都是眼線，沒有拉攏幾個人，很容易被「燒」死。他認為，洪申翰針對霸凌案，該做的動作都有做，可是現在攤在面前最困難的事情，就是真相調查，這是要得罪人的。

郭正亮於節目《新聞大白話》中表示，洪申翰現在的動作叫新官上任三把火，因為進入了一個菊系許銘春已經掌權很久的部會，裡面到處都是眼線，所以這三把火沒燒起來，洪申翰自己就被燒死了。

郭正亮認為，洪申翰前兩天針對霸凌案，該做的動作都有做，比如說公布檢舉電話、不接受收禮、承諾會處理職場霸凌的防治機制，若是修法那是更好，可是現在躺在面前最困難的事情，就是真相調查，這是要得罪人的。

郭正亮建議，洪申翰蠻年輕才40歲，進入了一個全部都是對手的圈子，沒有拉攏幾個人，在裡面真的很容易被燒死。

郭正亮指出，洪申翰裡面有三種類型的案子一定要調查，第一「調查勞動部是怎麼吃案的」、第二「勞動部是不是假造很多資料」，調查是不是同仁被迫加班打假卡，但這樣做百分之百會得罪秘書處，秘書處是最容易搞小動作的單位。

郭正亮再指，接下來就是調查更嚴重的第三「涉及貪瀆、挪用資金」，例如許銘春開演唱會、謝宜容送禮、辦公室裝潢等，所以勞動部的政風到底在幹嘛？這裡面有一窩的問題，為什麼從來都不查。

最後，郭正亮強調，如果案件，洪申翰拿不出一個界線與尺寸，那就白幹勞動部長了，自己保證洪申翰進去沒有砍人，反而被砍死了。

▼謝宜容(左)、前勞動部長許銘春(右)。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）