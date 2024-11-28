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賴清德正面迎擊霸凌案！　下令研議增列公務人員「身心調適假」

▲▼總統賴清德召開健康台灣推動委員會第二次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開健康台灣推動委員會第二次會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

在勞動部霸凌事件後，總統賴清德28日召開第二次健康台灣推動委員會會議時，要求研議增列公務人員「身心調適假」，包括增設行政院層級的「專責通報平台」，並在晚間裁示三點結論。

賴清德在會議中提出三大裁示：首先，要求列管事項請相關部會繼續掌握進度，並根據顧問委員的寶貴意見落實各項政策；第二，他認為心理健康是實現「健康台灣」的重要基石，要持續擴大對心理建設的投資，建立更完整的心理健康服務體系。

賴清德表示，在建構友善、安全的職場環境部分，政府更必須以身作則、帶頭示範，透過跨部會合作與公私協力，來提升職場的心理健康韌性。

賴清德叮嚀，除了行政院要指導衛福部與相關部會，研議增列公務人員「身心調適假」，政府也該提出其他積極的作為，包括增設政院層級的「專責通報平台」，也將請行政院偕同考試院研議推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

第三部分，賴清德認為，為了加強癌症防治，政府將從三大方面著手，包括提升早期癌症篩檢、建立百億癌症新藥基金、聚焦基因檢測與精準醫療。

賴清德表示，已經努力進行幾個主要癌症篩檢和治療，但是國人耳熟能詳的大腸直腸癌和女性乳癌的死亡率，一直居高不下；因此，必須針對不同癌症的問題，提出不同的對策，才能真正落實打擊癌症，保護國人的健康。

賴清德指出，現在對於肺癌、大腸癌、以及乳癌的篩檢治療，除了建立異常個案的主動追蹤管理模式，提升陽追率，也接軌NCCN國際治療指引，對於有效治療的藥物，擴大健保給付，補足治療缺口，提高各項癌症晚期存活率、減緩死亡率的上升趨勢。

此外，賴清德強調，政府要完善肝炎、肝癌的整體照護。目前C肝病人接受治療比例，已經超過百分之95，要繼續努力在2025年，達成消除C肝的里程碑。他要求，必須透過多管齊下的努力，穩健落實2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

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