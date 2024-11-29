台鐵霸凌案「火速認定不成立」　受害者怒：護航加害者升官

▲台灣鐵路產業工會控訴台鐵高層霸凌基層還申調想逃，更質疑台鐵濫權吃案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

各機關霸凌黑幕連環爆，行政院盤點教育部、衛福部、經濟部、交通部、外交部等也有霸凌案，其中教育部和衛福部開鍘拔官，不過台鐵卻在11月22日霸凌案爆發當天火速發文拍板霸凌不成立，霸凌主管更申請商調國發會，受害者今日控訴「機關和霸凌者攜手，一步步逼受害者走向絕路」。

台鐵員工集體投訴台鐵也有「土皇帝」，控訴人資處長霸凌員工，不滿意時貶低侮辱、頻退公文、咆嘯，要求員工下班或假日要回訊息，「假日早晨po下周天氣預報，回答收到也是必要的」，3年來63人離職，專員10人只剩2人。

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霸凌員工也控訴台鐵、交通部和人事總處對申訴互踢皮球，不少員工已求助身心科就醫，甚至有員工去年6月起提出申訴，前後向台鐵、交通部、人事總處申訴和反映超過75次，霸凌案一度成立，又遭翻案，受害者再提救濟，未料霸凌新聞爆發當天，台鐵竟火速發文拍板霸凌案不成立，該人資處長也已申請商調國發會。

台鐵產業工會今(29日)召開記者會，指出接獲楊姓員工反映，自111年起因爭取調動未獲同意後，便遭到現任人力資源處處長吳俊霖以剝奪受訓機會、刪除職務申請、無故調動、刁難請假等方式施以職場霸凌。

工會指出，楊姓員工遭到霸凌後，112年向公司提出職場霸凌申訴，同年11月由「職場霸凌調查處理委員會」做成霸凌成立決議，荒謬的是吳處長不服霸凌成立結果，向台鐵公司提出申訴，公司受理並另召開「申訴處理委員會」推翻原職場霸凌認定決議，在4次會議後於11月22日告知不成立結果，但不成立理由均未告知楊姓員工，造成後續救濟困難。

▲台鐵霸凌案一度成立，事後又遭翻案。（圖／台鐵員工提供）

台鐵產工指出，台鐵以「申訴處理委員會」推翻「職場霸凌調查處理委員會」調查成立結果，更是遭到勞動局勞檢處明確指出違依規定執行職務遭受不法侵害預防計畫，要求台鐵公司改善，但台鐵卻持續以「申訴處理委員會」做成違法決議，是以違法方式推翻合法決議。

受害者楊先生透過錄音檔控訴，他去年6月起向台鐵申訴主管霸凌，迄今一年半，台鐵一開始說會公平公正處理，到後來過程荒腔走板，加上上級機關交通部、人事行政總處消極放任，使台鐵即使因霸凌案被移送監察院也有恃無恐，在交通部長下令一周內辦理完畢後，台鐵順勢草草回應霸凌不成立，連不成立理由和附件都沒有。

楊先生痛訴，主管職場霸凌的主管機關勞動部自身都爆發霸凌案，是因為制度對受害者不利，進而枉送一條寶貴生命，台鐵現在做的何嘗不是如此，「機關和霸凌者攜手，不是一步步逼受害者走向絕路嗎？」

▲台灣鐵路產業工會控訴台鐵對霸凌案吃案，要求勞動部和交通部長表態。（圖／記者屠惠剛攝）

楊先生無奈表示，日前賴總統和卓院長接連為勞動部霸凌事件道歉，要求各單位杜絕，「台鐵公司仍堅決為霸凌者護航到底」，他要問新上任的勞動部長洪申翰如何為霸凌受害者做主，也想問交通部長陳世凱對於台鐵這樣處理職場霸凌案件，以及交通部所屬國營事業一再爆發職場霸凌案如何公正解決，他喊話兩位部長給霸凌受害者一個交代。

台鐵產業工會今也提出三訴求，包括第一， 台鐵公司應執行職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，對於人事處長進行懲處，非違法另開程序推翻合法決議；第二、 交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰應表態要求台鐵公司合法落實職場霸凌調查處理委員會議；第三、國發會應參考臺鐵職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，拒絕吳俊霖處長調動案。

由於台鐵新聞公關單位人員今也前往現場記者會派發人資處長吳俊霖個人聲明，產業工會也嚴厲譴責，怒批台鐵為甚麼可以動用公家資源發個人聲明？台鐵公司化就是放任高官加薪、動用資源為自己辯護？然後要員工任勞任怨嗎？聲明中處長提到遭受害人申訴是因避免公司化改制過程人員大幅調動，所以才暫緩調動受害人，產工嚴厲駁斥這種說法，員工請調是個人權益，公司政策錯誤導致人員流失是公司問題，要員工承擔公司錯誤決策是顛倒是非。

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