快訊／石破茂當選第103任日本首相

▲石破茂當選第103任日本首相。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日本眾議院今（11）日召開特別國會，進行總理大臣（首相）指名選舉，在進入第二輪決選後，稍早確定由自民黨總裁石破茂當選，成為第103任日本首相，將籌組第2次石破內閣。

據悉，由於自民黨與公民黨所組成的執政聯盟在眾議院選舉未能獲得過半數席次，因此外界皆預估此次總理大臣指名選舉將會進入到第二輪的決選投票。

在第一輪的投票中，自民黨總裁石破茂獲得221票、立憲民主黨黨代表野田佳彥獲得151票、日本維新會黨代表馬場申幸獲得38票、國民民主黨黨代表玉木雄一郎獲得28票、日本共產黨委員長（黨首）田村智子獲得11票。

由於石破茂未能獲得過半數的233票，因此進入第二輪決選，為1994年以後，時隔30年再度進入決選投票。經過30分鐘休息後，進行第二輪決選投票，由石破茂對上野田佳彥，石破茂獲得221票、野田佳彥獲得160票，至於寫上其他人姓名的無效票則多達84張，最終確定由石破茂勝出。而在參議院的投票中，石破茂獲得142票、野田佳彥獲得46票。

根據《富士新聞網》，在眾議院總理大臣指名選舉勝出的石破茂，將預計於11日前往皇居接受德仁天皇任命，第2次石破內閣正式上路。