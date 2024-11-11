日本在野黨領袖遭爆料外遇　同黨議員「義氣相挺」：沒有他不行！

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎11日出席特別國會總理大臣指名投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎今（11）日上午遭週刊爆料，從今年7月起與39歲的寫真女優小泉深雪過從甚密、一起到飯店房間滾床。對此，玉木緊急召開記者會致歉，隨後前往黨內召開的兩院議員大會致歉，盼能夠獲得諒解繼續擔任黨代表，最後獲得黨內議員堅定的支持。

根據《日本放送協會》，玉木雄一郎在記者會上坦承，週刊對於外遇的報導內容「大致屬實」，此後他前往黨內召開的參眾兩院議員總會，坦承自己的個人問題對黨內造成困擾，「對此我誠心致歉，若能獲得各位允許，期盼能夠以贖罪的心態，繼續引領這個政黨實現各種政策。」

現場出席的黨內議員們，要求黨代表玉木雄一郎、黨幹事長榛葉賀津也能夠針對是否徹底反省劈腿問題、未來方向等進行說明。最後，黨內議員總會一致同意，讓玉木繼續擔任黨代表一職，並於11日下午的特別國會首相指名選舉中，傾全黨之力投票給玉木。

▲玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

榛葉賀津也向現場記者表示，「對於那些支持國民民主黨的各位，真的感到非常抱歉。我們當然會繼續支持玉木雄一郎，畢竟他才是這個黨的黨代表。對於那些個人隱私問題，期盼他能和家人們交待清楚，並且傾全力讓政策能夠兌現。」

榛葉賀津也認為，如今這個黨無法缺少黨代表玉木雄一郎的存在，「一旦他不在這個黨，那這個黨也會跟著消失。隨著許多黨員在眾議院改選中當選（取得28席），形成眾議院的新景色，然而一旦明年參議院改選敗選，則將無法有任何改變。」

據悉，在第一輪的總理大臣（首相）指名投票中，國民民主黨黨內28名眾議員將票投給了玉木雄一郎。