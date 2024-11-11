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日相石破茂連任「內外挑戰多」　包括川普重返白宮

▲▼日本首相、自民黨黨主席石破茂。（圖／路透）

▲截稿時，石破茂已經再度當選日本首相。（圖／路透）

文／中央社東京11日綜合外電報導

日本首相石破茂率領的內閣今天上午已經總辭，參眾兩院下午將召開「特別國會」舉行首相指名選舉。外媒指出，預計連任的石破茂，之後要面對川普將再次入主白宮等各項挑戰。

石破茂10月1日上任後在短時間內解散眾議院並舉行眾議院大選，儘管他帶領的自民黨與其執政聯盟夥伴公明黨在選後成為「少數執政黨」，但是在野整合困難的情況下石破茂今天預計連任。

參眾兩院的首相指名選舉，第一輪投票如果獲過半數有效票，就能被指名為首相。如果第一輪投票無人獲得過半，將由前兩名進入第二輪投票，只需要「相對多數」票數就能獲勝。

目前看來最有機會進入第二輪投票的人選，應該是石破茂和野田佳彥。由於居關鍵少數的日本維新會與國民民主黨表態兩輪投票都不會投給野田佳彥，所以石破茂很可能在第二輪投票取得相對多數票數連任，日本首相暫時還不會換人當。

其中一個在野黨國民民主黨在眾議院大選之後成為關鍵少數，為朝野政黨競相拉攏合作的對象，儘管國民民主黨拒絕加入執政聯盟，但是可能會逐案與執政黨協調議案，提供支持。

路透社報導，第2次石破內閣預計今天上路，但組成的政府是脆弱的少數派，與此同時，他對外要面對主張保護主義的美國總統當選人川普將再度執政，以及日本對中國、北韓的緊張關係加劇；對內，要求應對生活成本增加的壓力也在上升。

另外，日本明年將召開參議院選舉，如果石破茂無法在任期內重建自民黨因「小金庫事件」所失去的民眾信任，聯合執政的自民黨與公明黨目前在參院僅有些微過半席次的情勢也可能岌岌可危。

石破茂在選民和反對黨要求增加福利支出和應對物價上漲措施的壓力下，現在最迫切的挑戰是讓2024年度的補正預算案過關。

另外，石破茂預計本月前往秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，之後再轉赴巴西參加20國集團（G20）領袖會議。他計劃在回程時赴美會晤川普。

一些日本官員擔憂，川普可能在對日貿易上再度實施保護主義，並要求日本承擔更多駐日美軍的費用。

川普2017至2021年第一個任期內，因為他與時任日本首相安倍晉三關係密切，這些問題大多得到緩解。報導指出，石破似乎渴望重建這種關係。

 
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