日本沖繩縣北部暴雨淹水　洪水灌進2樓住宅

記者羅翊宬／編譯

受到太平洋高壓邊緣溫暖潮濕空氣影響，日本鹿兒島縣奄美地方與論島、沖繩縣連續多天降下前所未見的破紀錄性大雨，導致各地道路與住宅淹水、土石流、坍塌、溪流氾濫等，尤其對沖繩縣北部影響甚劇，洪水甚至淹進住宅2樓的玄關處，且颱風導致當地供水系統停止運作，至今仍未解決。

根據日媒《沖繩時報》、《琉球新報》，此次太平洋高壓暖濕空氣影響所造成的暴雨，從本月8日至昨（10）日嚴重影響沖繩縣本島北部，包括國頭村、大宜味村、東村、名護市、恩納村等，截至今（11）日上午為止共造成99件淹水，且因淨水設備遭到土石流灌入，導致大宜味村停止供水，村內1700戶受到影響，修復時間點仍未明朗。

至於國頭村的供電則受到暴雨影響，山羊畜牧業者也通報受害，受害山羊達到20隻。

報導指出，國頭村受到比地川氾濫影響，導致泥流灌進村落。當地首長更於10日下午5時30分，透過防災無線電向居民通報比地川氾濫的消息，要求住戶們注意安全、即時疏散避難。

其中，現年70歲的女住戶山川信子，其住家距離河邊只有80公尺，正當她聽到廣播後準備帶著罹患失智症的丈夫逃難時，卻驚見1樓2公尺高的車庫已經被洪水淹沒，且就連2樓玄關處也開始灌入洪水與泥水，令她擔憂，「我會不會就這樣死去呢」。

另一名50多歲的男性住戶則表示，清晨5時起床後打開手機查詢天氣，卻發現雷達地圖上的沖繩縣北部地區上空被整片紅色覆蓋，顯示雨雲仍覆蓋沖繩縣，「洪水淹到玄關前，高度達到成人的膝蓋，因為擔心水壓會造成玻璃窗破裂，才會打開窗戶，豈料褐色的冰冷汙水卻流進屋內。」