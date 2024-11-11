應對川普！南韓尹錫悅開始「練起高爾夫球」　盼拉近兩人距離

▲美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統、共和黨候選人川普在2024美國總統大選中勝出，預計明年1月重返白宮執政，其外交政策上的轉變恐將影響東北亞局勢。在此之際，南韓總統尹錫悅不僅搶著與川普進行通話，甚至最近還開始練起「高爾夫球」，期盼能夠拉近與川普之間的距離，而他也緊急於周末召開國政會議商討對策。

根據《韓聯社》，尹錫悅昨（10）日在首爾市龍山區的總統辦公室召開「因應外在環境變化之經濟與安保檢討會議」，焦點著重在7日上午與川普進行的首次電話會談，以及未來的外交與經濟政策。其中，為了拉近與川普之間的近離，尹錫悅聽取幕僚建議，最近開始練起高爾夫球，距離上一次打高爾夫球已經是8年前的2016年。

據悉，2016年11月川普首度當選美國總統後，時任日本首相安倍晉三就急著前往美國、安排與川普會晤，並且與川普一起打高爾夫球，透過兩人之間親密的交情，成功拉近美日同盟，並且實現由安倍倡議的「自由開放的印度太平洋」。

尹錫悅於2022年5月10日正式就任大韓民國總統，依照南韓憲法規定5年一任，如今尹錫悅的總統任期只剩下一半，因此該如何面對川普所代表的美國政府，包括協調駐韓美軍軍費分攤、人工智慧（AI）技術合作、對美出口汽車關稅等，是其必須審慎檢討的問題。

因此，尹錫悅才會於10日召開會議，由副總理兼企劃財政部長崔相穆、外交部長趙兌烈、統一部長金暎浩、國防部長金龍顯、產業通商部長安德根、總統辦公室國家安保室長申源湜（前南韓國防部長）、總統辦公室秘書室長鄭鎮碩等人出席，會議長達110分鐘。