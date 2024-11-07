震傳媒民調／賴清德滿意度下滑2.4個百分點　民眾黨支持度守住雙位數

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（7日）公布最新民調，總統賴清德的執政滿意度部分，有51.6%的受訪者表示滿意、相較10月調查下滑2.4個百分點，31.2%的受訪者表示不滿意，則是上升3.7個百分點。政黨傾向部分，民進黨27.8%、國民黨25.5%、民眾黨11.2%、時代力量3.7%、基進黨0.4%，另有28%民眾不偏向任何政黨。

民調發現，賴清德施政滿意度較10月15日的調查下跌約2.4個百分點，不滿意度則上升3.7個百分點；其中，認同民進黨的支持者有90.9%的受訪者對賴清德表示滿意，國民黨、民眾黨支持者中則分別有60.7%、64.5%不滿意。

至於國人的政黨傾向部分，27.8%的受訪者表示認同民進黨，較上次調查約略下降1.8%，國民黨為23.3%，較上次調查上升2.2%，民眾黨的認同度則為11.2%，較上次調查上升約0.6%。

此次民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2024年11月4日至11月5日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。

【手機】則依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,212人（加權前家戶608份、手機604份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.81個百分點。

