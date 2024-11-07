藍綠白交錯「梅花座」有巧思　卓榮泰邀朝野黨團共尋總預算解方

▲行政院與朝野黨團進行協商。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（7日）下午2點邀朝野黨團到行政院針對總預算案進行溝通。此次會議預計進行1個半小時，而座位安排也有巧思，除了黨團總召坐在前方主位外，其餘幹部則以藍、綠、白交錯的「梅花座」的形式入座。

此次邀請朝野黨團研商總預算，行政院代表包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及發言人李慧芝，還有相關部會代表原民會主委曾智勇、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季、主計長陳淑姿等。

立法院出席人員方面，國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇；民眾黨團由副總召吳春城帶隊，幹事長麥玉珍、立委張啟楷出席；民進黨團則有總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。

曾智勇、邱泰源、陳駿季2點前先一步到會議地點「玉山廳」等候，隨後民進黨團代表總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘到場後，卓榮泰才與鄭麗君、龔明鑫等人入場。

而座位安排也有巧思，卓榮泰與黨團總召坐在前方主位，由左至右分別是吳春城、傅崐萁、卓榮泰、柯建銘。其他幹部方面，則以「梅花座」的形式，藍、綠、白交錯入座，王鴻薇、蔡易餘、麥玉珍坐在一側，林思銘、吳思瑤、張啟楷坐在另一側。