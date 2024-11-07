綠原委指禁伐補償一定發　喊話高金素梅「若如實發放要負政治責任？」

▲民進黨「全民福祉進步要緊，投資多元族群不能停 藍白勿再擋總預算」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

明年度中央政府總預算在立法院遭到國民黨、民眾黨阻擋，卡關近兩個月，各縣市新興計畫受到影響。對此，民進黨發言人韓瑩、立法委員羅美玲、伍麗華、吳思瑤及青年代表今（7日）召開「全民福祉進步要緊，投資多元族群不能停 藍白勿再擋總預算」記者會，伍麗華直言，禁伐補償是假議題，合法且一定會發放，卻被高金素梅用來阻擋總預算，明年九月若都能如實發放，請問高金素梅要負什麼政治責任？希望藍白懸崖勒馬，馬上審查。

吳思瑤批評，藍白一手擋預算一手搶預算，已經第六次擋下高達3兆的總預算案，財劃法卻用不到3分鐘的時間掏空國庫6612億，這6612億被空白授權，丟到地方不用提預算執行計劃，並表示如果財劃法修正案被強行表決通過，中央政府可擴大照顧全民的可支配預算剩下1157億，不管國防、社福或者是擴大支持多族群乃至於青年只剩下1157億來支配使用，感到非常遺憾。

吳思瑤指出，總預算光高等教育經費部分，藍白惡擋導致高達109億遭殃，蔡英文及賴清德政府推動大學住宿補貼的28億及10億海外圓夢計畫都被擋下，痛批藍白要持續惡擋青年的發展嗎?延宕教育預算嗎? 這109億的教育預算是民進黨及和跨黨派的教育文化委員會委員共同爭取的，但在藍白只搞政爭不顧民生下，將導致完全無法支用的嚴重後果。

羅美玲指出，114年度總預算六度被藍白立委封殺，對於下年度新興及新增預算，包括擴大補助跨國銜轉學生，致新住民子女來台的銜接無法執行，相關經費都受影響。民進黨政府是一個非常支持新住民的政黨，呼籲民眾黨的麥玉珍立委，不要繼續配合藍白立委政治操作，阻擋總預算案，就是阻擋新住民及新住民二代的權益。



伍麗華表示，高金素梅以禁伐補償擋了總預算近兩個月，用很多錯誤資訊來質詢，更不讓官員回答，使民眾獲得片面資訊，產生誤解、恐慌。事實上透過其他立委理性問政，可以發現主計長說，禁伐補償自105年起就是公務預算與綜發基金搭配編列，從來沒有領不到的問題，更沒有違法問題、沒有基金破產問題。

伍麗華指出，事實真相就是禁伐補償是假議題，卻被高金素梅用來阻擋總預算，明年九月若都能如實發放，請問高金素梅要負什麼政治責任？這段期間因為假議題的操作，造成全國社會對原住民族誤解，令人感到痛心。

伍坦言，更痛心的是，有許多與原住民相關的新興計畫被卡關，其中包括好不容易爭取來的「全國原住民家庭服務中心」納入社會安全網，以及許多青年地方創生、產業扶植計畫，總規模達到13.14億全卡關。總預算不分縣市、不分族群、不分黨派都必須趕快著手，讓政府運轉順暢，才符合人民期待。最後再次強烈呼籲，禁伐補償是假議題，合法且一定會發放，希望藍白懸崖勒馬，馬上審查。