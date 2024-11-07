財劃法3分通關自家人不挺　柯志恩反「金孫條款」、黃珊珊看不下去

▲財委會昨爆發嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院財政委員會昨續審《財劃法》修正草案，國民黨籍召委陳玉珍三分鐘就將相關版本送出委員會，不僅綠營痛批，在野陣營也有雜音。藍委柯志恩反對國民黨團版「金孫條款」3%首都稅、白委黃珊珊則表示無法同意國民黨團版本，更不滿民眾黨版本未併同出委員會。對此，民進黨今（7日）表示，修法過程猶如2015年張慶忠用半分鐘強行送出「服貿協議」，整個過程充滿黑箱跟程序不正義。

《財劃法》6日在藍白聯手下，僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，引爆藍綠衝突。而召委陳玉珍發公文找來地方、中央財政官員籍縣市首長也「白跑一趟」，僅坐在下方枯等、未有發言機會，高雄市長陳其邁也不滿表示，今天來才知道被騙了，這不是藍綠考量，難道高雄沒有藍營支持者嗎？大家要好好討論，「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」

不只綠營不滿，藍委對國民黨團版本也有意見，國民黨版《財劃法》明定首都台北無條件擁有3%，大約250億元的分配稅額，藍委柯志恩表達反對立場，並直言「多給台北3％是對高雄不公平。」

對此，民進黨表示，國民黨團版本對其他縣市非常不公平，而心繫2026高雄市長寶座的柯志恩，連日喊說「多給台北3％是對高雄不公平」，但到了財委會現場，卻為了黨意與其他同黨立委一同鴨霸強修法案，令人傻眼。柯志恩說一套做一套，兩面討好的包牌手法，高雄市民絕對無法認同。

此外，昨日僅國民黨團版本出委員會，民眾黨團版本也遭擱置，白委黃珊珊就表示，難以認同國民黨團版本，應併同討論民眾黨團版本，不得已只好提出修正動議。

對此，民進黨指出，昨天財委會在蠻幹《財劃法》時，理應捍衛自家版本草案的民眾黨團總召黃國昌，卻只顧著開直播作秀，完全沒在管自家法案，導致民眾黨版草案沒能併同出委員會。冤有頭債有主，呼籲黃珊珊應把矛頭指對人，好好檢討出賣自己政黨旨意的假總召真直播主：黃國昌。