北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，認為民眾黨主席柯文哲等人涉嫌圖利，讓第三人鼎越開發公司獲有容積獎勵率20%不法利益，向北院聲請扣押京華城土地獲准，鼎越10月16日抗告，高院10月23日發回更裁，但北院昨再裁准檢方所提扣押聲請。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（7日）貼出「裁定書」表示，法院再裁准扣押京華城土地，裁定書明確寫出柯文哲就是有收賄！民眾黨難道要說法院裁定書也是科幻小說？繼續情勒小草相信「阿北無罪」嗎？

簡舒培表示，京華城弊案還在偵辦中，不過針對京華城不法取得20%容積、粗估利益超過111億元，台北地檢署先前向法院聲請假扣押土地以保全日後追徵，獲得法院裁准，鼎越開發提出抗告，台北地方法院更裁結果昨天出爐，仍裁定准予扣押，鼎越未來不可進行土地買賣、移轉，北檢也發函請地政單位協助辦理。

簡舒培表示，最近媒體報導京華城弊案，談到7人210萬的假獻金真賄款，還是柯文哲在工地與市長室收受的1500萬賄款，民眾黨都會氣噗噗跳針喊科幻小說、造謠。

簡舒培指出，結果在北院裁准扣押京華城土地的裁定書裡，清楚明白寫著「威京集團主席即犯罪嫌疑人沈慶京，為獲取在本案聲請扣押土地上之京華城改建一案，超過560%的容積樓地板面積， 命犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人 柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金」。

另外，簡舒培再指，裁定書載明「柯文哲明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積予京華城一案係違背法令，竟仍執意為之，令犯罪嫌疑人彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手法，多次召集都委會，最後於110年9月9日都委會第783次會議作成決議，終 促成京華城改建以無法源依據之容積獎勵加上容積移轉等，更擴增到840%容積樓地板面積」。

簡舒培說，裁定書還寫著「沈慶京再於犯罪嫌疑人柯文哲完成上述違背職務行為亦即自560%擴增到840%容積樓地板面積，交付1500萬元予犯罪嫌疑人柯文哲收受後，作為部分賄賂」。

簡舒培認為，這份裁定書，明確指出「7人210萬」就是京華城案的前金，而柯文哲明知違法卻仍執意幫京華城擴增容積，達成840%後再拿了沈慶京1500萬「作為部分賄賂」。

簡舒培強調，到目前為止，法院裁定書揭露的內容，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會，民眾黨確定還要把頭埋在土裡，情勒小草相信「阿北無罪」嗎？

★未經判決確定，應視為無罪

▼簡舒培指出「法院裁定書」明確寫出柯文哲收賄。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）