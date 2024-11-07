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高醫工會控出賣勞動權喊局長下台　衛生局要議員別斷章取義

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫工會認為勞動權益被犧牲，高舉牌子要衛生局長下台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院明年起將轉由高雄長庚經營，院內醫護的工作權備受關注。國民黨高雄市議員陳麗娜今(7日)與高醫工會召開記者會，控訴衛生局片面關閉工作權的協商大門，出賣大同醫護的勞動權益，要求衛生局長黃志同下台負責。不過衛生局則反指，是工會拒絕出席會議，呼籲議員要顧及市民的健康權益，不要站在落選廠商的立場去頭去尾斷章取義。

陳麗娜表示，衛生局長黃志中在9月10日「大同醫院員工權益保障會議」中承諾，若長庚醫院和大同醫護「員工權益談不攏就拿掉優先議約權」，但20日，黃志中卻在勞方不在場的情況下，片面做成會議結論，並在10月18日與長庚簽約，讓大同醫護權利被犧牲。

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▲藍營議員陳麗娜偕同高醫工會召開記者會 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲藍營議員陳麗娜偕同高醫工會召開記者會 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫工會理事長柯心炫表示，黃志中強調的勞動權益最優先，然而最後在長庚勞動契約裡面完全都不存在。包括加薪5000，工會強調要放在本俸，結果長庚用留任獎金處理，這樣一來就不能放在退休金裡。工會要求年資一律概括承受，但9月20號變成只承認員工在大同的年資，以前的年資完全不予承認，定期轉正也未納入契約，要求黃志中下台。

衛生局對此表示，議約期間，衛生局分別於9月10、13日召開二次「高雄市立大同醫院員工權益保障會議」，並於 9月13日約定20日召開第三次會議，然而工會於9月18日函復衛生局，片面表示拒出席9月20日會議，衛生局於9月18、19日也再主動聯繫工會代表，若20日不行、19日任何時間都可以配合，但工會代表仍表示無法出席，「絕非今日所指稱衛生局片面關閉協商大門」。

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院明年將由長庚經營。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局強調，要求長庚應保障留任大同醫院員工權益，已逐條議約、載入合約並定有罰則，嚴重違約者將予以解約，履約條件包含落實監督留任大同員工薪資福利及待遇優於現狀；市府同時也要求高醫妥善安置大同醫院回歸體系的員工，員工可自由選擇留任或回歸高醫體系。

衛生局指出，長庚的醫療合作案比原來委託高醫經營的條件「增加10億公益金」，獲利的是全體市民，70歲以上長者門、急診「免收掛號費」，低收入戶與身心障礙者於門、急診「全免掛號費及部分負擔」，建置「重度級急救責任醫院」等雙方的合約條件，都明顯優於落選的高醫財團。

衛生局認為，市府站在保護全體市民健康權益的立場，不畏施壓推動市醫改革，呼籲陳麗娜議員：「要顧市民的健康權益，不要站在落選廠商的立場去頭去尾斷章取義。」

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