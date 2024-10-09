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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野和解飯還沒吃　李彥秀憂「民進黨不妥協」：淪為傲慢籌碼

▲▼行政院長立法院食安專案報告，立委李彥秀質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

114年度政府總預算案遭退回立院程序委員會，立法院長韓國瑜為搭起協商橋樑，11日將邀請三黨黨團幹部吃「和解飯」。對此，國民黨立委李彥秀表示，和解飯在野黨已經做出妥協，韓國瑜已經擺好了宴席，如果民進黨只想著衝突，完全沒有妥協，和解飯最後也只是淪為傲慢的籌碼，歹戲拖棚罷了。

李彥秀提到，「衝突、妥協、進步」，讓僵局轉為開局，讓對立成為助力，這也是前總統陳水扁面對「少數執政」「朝小野大」困境突圍的運作模式，衝突只是凸顯問題的手段，妥協只是化解僵局的籌碼，進步才是希望達到的目的。

李彥秀直言，很遺憾520之後，賴清德政府同樣面對「少數執政」「朝小野大」的困局，從國會改革法案，到違法編列預算，民進黨政府「只有政治衝突，沒有絲毫妥協，民主一直退步」。

對於行政院長卓榮泰曾說「禁伐補償條例」不合法、不合憲，李彥秀說，但行政院從頭到尾不敢提覆議，也不願提釋憲；宣稱要喝「溫暖的咖啡」、「溫暖大火鍋」，卻與府方一唱一喝，大搞黑白臉，玩弄兩手策略；昨天立院總質詢，卓榮泰更脫口而出「不要浪費公帑」。

李彥秀表示，事實上，明年度中央政府總預算歲出部分達到3兆1,325億元，較前一年度增加2,806億元，禁伐補償預算編列不足17億元，僅佔中央政府總預算的「萬分之五」（0.0005），更只是總預算成長數的零頭。民進黨政府以「禁伐補償條例」作為朝野衝突的「引爆點」，既不合法，也不正當。

李彥秀說，半個月下來，「萬分之五的預算，40趴的少數，百分之百的違法，破表的獨裁傲慢」，民進黨政府擺明「拿刀叉、擺笑臉，吃原住民族的肉」。和解飯，在野黨已經作出妥協，韓國瑜已經擺好了宴席，如果民進黨只想著衝突，完全沒有妥協，和解飯最後也只是淪為傲慢的籌碼，歹戲拖棚罷了。


 

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