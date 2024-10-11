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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

對於今日朝野「和解飯」破局，國民黨團表示，感謝立法院長韓國瑜安排此次餐會，但無法達成任何具體共識，國民黨團表達高度遺憾，面對朝野僵局持續緊繃，行政院、民進黨團必須負起最大的責任，行政院如此的態度，朝野的和解、破冰將是遙遙無期的妄想。國民黨團也敬告行政院及民進黨團，如果不拿出具體解決方案，總預算案也將持續暫緩列案，表達對行政院最強烈的抗議。

明年度總預算案持續卡關，韓國瑜11日邀請朝野黨團幹部與行政院長卓榮泰吃「和解飯」，朝野15人全到齊。國民黨團總召傅崐萁會後受訪坦言，非常遺憾，行政院還沒有學習尊重全國民意。

國民黨團會後發新聞稿指出，提醒行政院，依法行政、依據法律編列相關預算，是行政院責任也是義務，面對此次溝通的破局，行政院必須拿出具體的做法，吃和解飯絕對不是解決問題的方式，否則明年中央政府總預算案審查的延宕，行政院要負起最大的責任。

國民黨團也指出，總統賴清德在國慶演說時要朝野和解，但今日的溝通看不到行政院任何具體的誠意及做法，仍然是講一套、做一套，行政院如此的態度，朝野的和解、破冰將是遙遙無期的妄想。

國民黨團透露，今日民進黨團代表在席間，從重到尾論述仍是希望總預算案儘速付委審查，卻完全不回應國民黨團合法、合理，為農民、原住民、醫護爭取最基本權益的訴求，這不是一個負責任的執政黨團應有的態度及回應方式。國民黨團敬告行政院及民進黨團，如果行政院不拿出具體且合法、合理的解決方案，總預算案也將持續暫緩列案，表達對行政院最強烈的抗議，直到行政院拿出解決方案為止。面對一個違法不編列法定預算的行政院，在野黨團溝通的大門始終敞開，能否化解問題拿出辦法，就在民進黨掌握大權高官們的一念之間。
 

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