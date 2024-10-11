和解飯切入正題後氣氛變調！　王鴻薇：行政院真的只帶兩串香蕉

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野「和解飯」今（11日）登場，不過會後藍白兩黨總召傅崐萁、黃國昌受訪時均表示遺憾。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，今天剛開始氣氛其實滿融洽的，但切入正題時才發現，行政院真的是「帶著兩串香蕉、純吃飯而已」，完全沒有提出任何解決方案。國民黨團下週一將召開黨團大會，充分討論下一步該如何。

對於今日的和解飯，王鴻薇表示，今天現場剛開始是其實滿融洽的，畢竟大家是去吃飯的，也不用劍拔弩張，而且餐敘的一開始，大家也提到，過去沒有這樣的餐敘，可說是創首例。卓榮泰席間也開心表示，以後每會期都可以來吃一下；柯建銘則說，週三他才去開刀，今天本來不應該出門，但是知道這頓飯很重要，因此還是出席了。

王鴻薇提到，但今天確實不是純吃飯，國民黨還是希望知道行政院帶來什麼解決方案，但他們正題的時候，氣氛就變調了，行政院一直透過民進黨在反駁，他們根本沒有提解決之道，甚至還希望立法院要尊重行政院的預算編列權，要在野黨將心比心。「真的是兩串香蕉、純吃飯而已」，餐敘切入正題後氣氛就開始凝結了，根本沒有解決之道。

王鴻薇也透露，席間韓國瑜特別請周萬來查過去歷史紀錄，周萬來有說明，過去也有退回過6次總預算，行政院提修正案也有13次，因此這次若行政院要修正不是問題，不過民進黨則認為時空環境不一樣等等藉口，讓討論終究無法聚焦。最終，韓國瑜則打圓場說會再召集朝野協商，「雖然吃了一頓飯，但又回到原點」。

王鴻薇透露，國民黨團下週一將召開黨團大會，充分討論之後再決定下一步，同時也會尊重各個委員的想法。

