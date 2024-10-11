在野轟和解飯沒具體方案　卓榮泰：一次餐敘不可能把細節像菜單列出

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘，吃朝野「和解飯」。經一個半小時餐敘後，民眾黨團、國民黨團先後步出餐廳，對餐敘結果表達遺憾，認為政院沒有誠意。行政院長卓榮泰則趕回立院備詢，對於藍綠委員關心餐敘結果，卓回應，這頓是「營養午餐」，從好的方向開始，希望立院能盡快啟動協商，一次餐敘中不可能把所有細節問題，像菜單一樣列出來。

對於藍綠立委都關心餐敘結果，卓榮泰表示，由自己跟韓院長跟黨團三長共餐、討論事情，氣氛相當不錯，但時間有限，因為趕著回來立院答詢，當然午餐的時間就是這樣。

綠委邱議瑩質詢時詢問，藍白黨團都說，很遺憾行政院不尊重立法院，沒有提出任何解方。但政院卻說午餐氣氛非常好，剛剛兩句話非常有趣，快樂的人看到希望、憂慮的人看到遺憾，代表院長認為，行政、立法之間有進一步溝通希望，但傅崐萁、黃國昌則說遺憾，沒看到希望。

卓榮泰則表示，自己不僅快樂看到希望，跟韓國瑜院長努力讓國人看到希望，兩院之間就是要這樣互動，在一次餐敘中不可能把細節問題，像菜單一樣列出來，未來可以啟動，希望能在這樣的氣氛下，在大院裡面朝野進行協商，行政院在過程中扮演該扮演的角色。

邱議瑩追問，可不可以白話解釋，此次餐敘是否代表，朝野有一個推動大方向，大家有共識，未來總預算如何付委、調整，大家已經有想法，但細節、真正落實的部份，還留待韓國瑜院長召集協商，大家坐下來談。

卓榮泰坦言，以自己可以答覆的50%，完全正確，但這件事不宜完全丟給韓國瑜處理，這需要大家共同來談，行政院願意扮演更重要角色，但要由朝野黨團來談。

質詢最後，邱議瑩更意有所指表示，立法院要保持快樂的心，如果每天像怒目金剛咆哮，吃個快樂的飯，還有人說自己不吃午餐，不知道去幹嘛的？卓榮泰則忍不住失笑，你不在現場，怎麼知道這麼多。