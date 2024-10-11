　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野轟和解飯沒具體方案　卓榮泰：一次餐敘不可能把細節像菜單列出

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘，吃朝野「和解飯」。經一個半小時餐敘後，民眾黨團、國民黨團先後步出餐廳，對餐敘結果表達遺憾，認為政院沒有誠意。行政院長卓榮泰則趕回立院備詢，對於藍綠委員關心餐敘結果，卓回應，這頓是「營養午餐」，從好的方向開始，希望立院能盡快啟動協商，一次餐敘中不可能把所有細節問題，像菜單一樣列出來。

對於藍綠立委都關心餐敘結果，卓榮泰表示，由自己跟韓院長跟黨團三長共餐、討論事情，氣氛相當不錯，但時間有限，因為趕著回來立院答詢，當然午餐的時間就是這樣。

綠委邱議瑩質詢時詢問，藍白黨團都說，很遺憾行政院不尊重立法院，沒有提出任何解方。但政院卻說午餐氣氛非常好，剛剛兩句話非常有趣，快樂的人看到希望、憂慮的人看到遺憾，代表院長認為，行政、立法之間有進一步溝通希望，但傅崐萁、黃國昌則說遺憾，沒看到希望。

卓榮泰則表示，自己不僅快樂看到希望，跟韓國瑜院長努力讓國人看到希望，兩院之間就是要這樣互動，在一次餐敘中不可能把細節問題，像菜單一樣列出來，未來可以啟動，希望能在這樣的氣氛下，在大院裡面朝野進行協商，行政院在過程中扮演該扮演的角色。

邱議瑩追問，可不可以白話解釋，此次餐敘是否代表，朝野有一個推動大方向，大家有共識，未來總預算如何付委、調整，大家已經有想法，但細節、真正落實的部份，還留待韓國瑜院長召集協商，大家坐下來談。

卓榮泰坦言，以自己可以答覆的50%，完全正確，但這件事不宜完全丟給韓國瑜處理，這需要大家共同來談，行政院願意扮演更重要角色，但要由朝野黨團來談。

質詢最後，邱議瑩更意有所指表示，立法院要保持快樂的心，如果每天像怒目金剛咆哮，吃個快樂的飯，還有人說自己不吃午餐，不知道去幹嘛的？卓榮泰則忍不住失笑，你不在現場，怎麼知道這麼多。

ET快訊
玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了
機車雙載2死！逢甲新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟
快訊／捲柯文哲弊案！前辦公室主任「請辭董事」
兒子過世欠一屁股債　老爸不想還！律師勸「快做1事」
H級無罩網美「北捷激凸狂晃」！老司機暈：台日友好
傳外送「最低運價漲至60元」　交通部回應了
快訊／諾貝爾和平獎出爐！　日本「原爆倖存者組織」獲殊榮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶演說沒談「對日抗戰」　謝龍介：邀賴清德一起唱台灣光復歌

快訊／捲柯文哲弊案！　前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

賴清德搶國民黨神主牌？　朱立倫：講中華民國卻反中、抗中、去中

在野轟和解飯沒具體方案　卓榮泰：一次餐敘不可能把細節像菜單列出

和解飯切入正題後氣氛變調！　王鴻薇：行政院真的只帶兩串香蕉

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

快訊／辣個男人要來了！　韓國瑜赴基隆「固樑」明陪謝國樑車掃

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　綠黨團：協商前溝通、彼此都克制

挺賴清德「中華民國味」的演說　黃暐瀚盼：藍營多談一點「台灣」

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

新郎婚禮爆哭告白父親　抱緊喊「感謝讓我長大」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

國慶演說沒談「對日抗戰」　謝龍介：邀賴清德一起唱台灣光復歌

快訊／捲柯文哲弊案！　前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

賴清德搶國民黨神主牌？　朱立倫：講中華民國卻反中、抗中、去中

在野轟和解飯沒具體方案　卓榮泰：一次餐敘不可能把細節像菜單列出

和解飯切入正題後氣氛變調！　王鴻薇：行政院真的只帶兩串香蕉

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

快訊／辣個男人要來了！　韓國瑜赴基隆「固樑」明陪謝國樑車掃

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　綠黨團：協商前溝通、彼此都克制

挺賴清德「中華民國味」的演說　黃暐瀚盼：藍營多談一點「台灣」

法男翻修自宅驚見人骨！一挖竟是1700年前墓地　發現多個石棺

小熊餅乾有幾種圖案？台灣樂天製菓公布「官方數據」粉絲嗨翻搶購再抽APPLE萬元禮品卡＋SWITCH

枝垂櫻盛開了！九族首次推「部落花季」明起登場　如置身英式花園

住力麗全台11飯店2887元起　送三餐、指定日入住免費升等

周興哲爽開麥拉倫「車上載妹不是老婆」　她羞認：血脈賁張

台股高檔震盪！投資專家：旺季行情將於「美國大選後」再起

游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州持續搖擺

韓星3度合作成無性夫妻　勒索婚外情生財⋯她認抓姦後會消失

挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了

「去年忙著緊張」　古林睿煬投首戰：不把壓力往身上扛

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

政治熱門新聞

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

快訊／兩院和解飯「破局」？　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人

直擊／兩院和解飯「卓榮泰買單」　價碼曝光15個人花近4萬

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

國慶焰火　張麗善致詞10分鐘：花那麼多錢不講就太笨

快訊／和解飯破局？　黃國昌：遺憾沒聽到具體方案

看煙火許願　韓盼吵架時別再被李佳芬拔頭髮

朝野「和解飯」破局！　傅崐萁：非常遺憾行政院沒學習尊重民意

朝野「和解飯」9道菜曝光！　新菜色「Do Re Mi」也上桌

馬英九嗆賴清德「新兩國論」拒出席國慶　綠委同情：每年十月他都崩潰

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

快訊／陳佩琪：若有司法公義請釋放柯

賴清德國慶演說　陸學者：兩國論清晰

雙十國慶當日　30架共機艦出海擾台、昨晚1運載火箭經過我防空識別區

更多熱門

相關新聞

和解飯切入正題後氣氛變調！　王鴻薇：行政院真的只帶兩串香蕉

和解飯切入正題後氣氛變調！　王鴻薇：行政院真的只帶兩串香蕉

朝野「和解飯」今（11日）登場，不過會後藍白兩黨總召傅崐萁、黃國昌受訪時均表示遺憾。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，今天剛開始氣氛其實滿融洽的，但切入正題時才發現，行政院真的是「帶著兩串香蕉、純吃飯而已」，完全沒有提出任何解決方案。國民黨團下週一將召開黨團大會，充分討論下一步該如何。

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

快訊／辣個男人要來了！　韓國瑜赴基隆「固樑」明陪謝國樑車掃

快訊／辣個男人要來了！　韓國瑜赴基隆「固樑」明陪謝國樑車掃

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　綠黨團：彼此都很克制

樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　綠黨團：彼此都很克制

關鍵字：

立法院韓國瑜卓榮泰餐敘和解飯

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面