幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

▲立法院長韓國瑜於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖、崔至雲、陳家祥／台北報導

行政立法兩院與朝野黨團三長「和解飯」今（11日）登場，不過會後藍白兩黨總召傅崐萁、黃國昌皆表示遺憾，民進黨團幹事長吳思瑤則表示，餐敘是溝通的開始，韓院長下週會召集朝野協商。據了解，整個餐會中黃國昌一口飯都沒有吃，因為「他中午不吃飯」；傅崐萁多是低頭看手機，鮮少發言。而行政院的態度依舊是「預算沒有辦法」，後續仍有待朝野協商；反而是民眾黨立委麥玉珍在會中「講到哭」，勾起民進黨團總召柯建銘的童年回憶，意外展現溫馨一面。

據了解，此次餐敘確實沒有如外界預期的劍拔弩張，氣氛反而算輕鬆愉快，立法院長韓國瑜一開場就笑說這場餐敘是要大家來培養氣氛，帶著原民禁伐補償資料來吃飯的王鴻薇本想開場就直切主題，但被韓制止，笑說不要這麼嚴肅、大家先吃飯再來溝通，王則笑回說自己本來就比較嚴肅。

在餐敘過程中，黃國昌一口飯都沒吃，確實是如過去所說的不吃午餐；另外，傅崐萁多數時間都在低頭看手機，沒講什麼話，但有跟鄭麗君分享吃素多年的心得。此外，韓國瑜還介紹點水樓的啤酒很好喝，要大家可以「交關」一下，但由於下午還要開會，在場只有4個人點，且都是「淺嚐即止」。

與會人士指出，今天的餐敘大半時間都在談天說地、聊和預算無關的話題，民眾黨主要是麥玉珍在發言，還講到日前引發的火龍果風波，聲稱要再解釋一次，過程引起行政院副院長鄭麗君的注意，她還說火龍果很多本來都來自於東南亞。

值得一提的是，麥玉珍有新住民的身份，餐敘中講到新住民在台灣的待遇時，她說，自己嫁來台灣數十年，生的孩子也是台灣之子，但是父母要來台探視，卻是限制很多，認為陸委會對新住民不友善， 講到委屈處還哭了，眾人趕忙安慰她。而這也讓民進黨團總召柯建銘有感而發，談到小時候父親也是管得很嚴格；昨天才出院的柯還提到，出院後對人生有很大體悟，覺得人生沒什麼好計較的，讓與會的在野黨立委感到非常驚訝，認為柯總召今天很溫和，似乎生了一場病性格也改變了。

而到了餐敘尾聲時，民進黨代表「發難」，幹事長吳思瑤提到健保點值、書記長蔡易餘提到公糧收購，直言這兩案行政院都辦不到；行政院長卓榮泰則說，當初原民禁伐補償條例通過時，有人建議行政院可以提覆議案，但他不忍心，可是行政院真的沒辦法編足預算。

而黃國昌則在大家吃完後、準備離場前表示，本以為今天來是要解決問題的，沒想到只是來吃飯，「既然大家沒有要解決問題，就沒什麼好講的」。最後韓國瑜說，今天大家就是溝通，氣氛不錯，下禮拜要召集黨團朝野協商。

與會人士直言，會中議題相當發散，進入到正題後氣氛就相當尷尬，行政院的態度就是，「預算沒有辦法，健保點值、公糧還有原民禁伐補償等，都做不到」。

也有另名與會人員說，如果大家是嘻嘻哈哈吃飯、噓寒問暖，氣氛確實是不錯，但問題是今天這場餐敘的目的是這樣嗎？還是要解決問題？很驚訝行政院沒有提出任何解決方案，卓院長的話非常少，民進黨立委的發言反而更像行政院的官員。

▲民進黨團總召柯建銘於朝野和解飯後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌於朝野和解飯後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰於朝野和解飯後隨扈包圍下離開。（圖／記者林敬旻攝）