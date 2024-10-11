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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　綠黨團：協商前溝通、彼此都克制

▲民進黨團總召柯建銘於朝野和解飯後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘於朝野和解飯後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀立院藍綠白黨團三長餐敘吃朝野「和解飯」。經一個半小時餐敘後，民眾黨團、國民黨團先後步出餐廳，對餐敘結果表達遺憾，認為政院沒有誠意。民進黨團總召柯建銘隨後受訪時表示，對他們這樣的答案也很遺憾，今天的飯局不是朝野協商，而是協商前大家先溝通，不是像黃國昌說的今天要解決。柯建銘也透露，裡面也有很溫馨的一面，包含麥玉珍、林思銘跟王鴻薇都認真討論法案，也很正向，大家彼此都很克制。

柯建銘表示，剛才藍白說很遺憾，我對他們這樣的答案也很遺憾，這是三十年來第一次兩院院長請朝野黨鞭吃飯，當然是想解決問題，但今天的飯局不是朝野協商，而是協商前大家先溝通，朝野協商一定要直播，不可能密室協商，不是像黃國昌說的今天要解決，對他們的遺憾「高度不解」。

柯建銘指出，今天韓國瑜、卓榮泰、各黨都講了一輪，氣氛很融洽、盡量講好話，各黨有一些看法都予以尊重，本黨也有一些論述的理由，今天飯局就是為下次朝野協商解決問題的開始，是以解決問題為優先考量，幹事長跟書記長也都有不同論述表達，要在憲政體制下處理事情。

柯建銘說明，行政院負責預算編列、立法院議決的權力分立原則，《預算法》也有規定，法律案提出後對於預算增加要徵詢行政院意見，《財政紀律法》也很清楚，所有預算增加不能有定額或比例的問題，並不是用這條擋掉所有問題，在合法合憲情況下還是有解決之道，這之後協商可以討論。

對於總預算，柯建銘表示，目標就是讓總預算盡快付委處理，9月20日表決後，黨團馬上行文韓國瑜院長召集朝野協商，韓認為有問題也可以召集大家，這是院長最重要責任，韓國瑜國慶日比較忙、後來也有颱風因素略有延宕，但事情解決就好，由韓院長主持朝野協商，希望他盡速召集。

對於藍白說法，柯建銘則強調，今天是和解飯局、大家找好的方向討論，但不是今天就要解決，今天沒有直播所以不會密室協商，大家都有各自立場，盡量讓大家交換意見，這是好的開始，總預算審查程序非常冗長，付委後委員會審查、協商、提案，最後可能總數6000多案，還要一個一個溝通，這會期到12月底，相信明年1月中前要通過。

柯建銘指出，大家審查到最後，一定要各黨簽名才可以表決，國民黨要卡預算還有很多機會跟時間，可以來溝通，中央政府總預算是國家運作重要基礎，國家是大家的，朝野應該良性競爭，而不是把總預算卡死，相信這不是各黨的目標。

對於這場餐敘，柯建銘表示，這是好的開始，至少本黨團這樣定義，三十年來第一次大家很珍惜，期待總預算過關，也樂於跟各黨溝通，韓國瑜院長也想化解這個僵局，這是院長的責任，他也是老立委，非常清楚自己義務，韓國瑜院長和大家的想法都一樣。

至於飯桌上在野黨是否很強硬？柯建銘指出，韓國瑜開場請各黨講話，裡面也有很溫馨的一面，麥玉珍談到法案的問題，包含新移民父母親來台，大家都很正向的在談，即便國民黨發言時，林思銘跟王鴻薇也沒有特別疾聲厲色、口氣不好，大家彼此都很克制，都在講大方向跟原則，相信只要冷靜面對，絕對找得到共識。

民進黨團幹事長吳思瑤也表示，這是溝通的開始、氣氛也很好，韓院長會召集朝野協商，這是很大的躍進，院長應該下周會召集協商。

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