避免悲劇重演！　台西警規劃11處路段加強取締交通違規

▲台西警分局為了避免車禍傷亡憾事近期針對轄內易肇事路段等11處，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉上月底發生曳引車自撞，造成2死一重傷車禍，雲林縣警察局台西分局為了避免車禍傷亡憾事近期針對轄內易肇事路段，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，並於轄區內省道台17線、台78線及台61線快速公路等車流量大、車速快、易發生交通事故路段，增加移動式測速照相，取締超速違規。

台西分局指出，駕駛人行車速度越快，導致碰撞能量越大，一旦發生交通事故，易釀成傷亡重大事故，分局轄內台17線，8月下旬發生了1起曳引車自撞死亡車禍，因此即日起在轄內台61線、台78線2條快速公路及省道台17線週邊道路易肇事路段，規劃11處測速照相執法地點，以移動式測速照相方式，取締超速違規，防制交通事故發生，維護民眾交通安全。

▲雲林四湖鄉上月底發生曳引車自撞造成2死一重傷車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

移動式測速照相執法地點分別為，台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K、雲113線1.2K、雲158線東向9.5K、台17線91.5K等11處。

台西分局強調，規劃移動測速照相勤務及加強取締酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，並非以執法取締為目的，而是希望能藉由執法導正用路人駕駛習慣，並透過公布移動測速照相路段，提醒用路人減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失，讓用路人交通順暢、人車平安。

▲台西警分局為了避免車禍傷亡憾事近期針對轄內易肇事路段等11處，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規。（圖／記者蔡佩旻翻攝）