清除積水防堵病媒　雲林環保局聯手公私部門展開清溝作業

▲雲林縣環保局增編水溝清疏預算2億2968萬元，透過3年計畫強化雲林縣境內社區衛生溝的清疏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「潔淨家園齊參與，建構韌性健康城」雲林縣環保局啟動為期3年清溝大作戰，縣長張麗善表示，這項計畫包括縣轄社區衛生溝清疏，與易淹水致災及易阻塞溝段加強清疏，落實「登革熱孳清大動員」、「水溝清疏改善環境衛生」策略，建構潔淨家園、韌性健康城。

縣長張麗善指出，因應極端氣候帶來瞬間強降雨情況愈趨頻繁，為避免淹水造成民眾生命財產安全，並強化社區衛生維護，指示環保局增編水溝清疏預算2億2968萬元，透過3年計畫強化雲林縣境內社區衛生溝的清疏，另外針對易淹水、易致災高風險地區及容易阻塞的溝段加強清疏，以確保溝渠排水功能正常運作。

另為避免登革熱疫情再度爆發，由縣府各局處、鄉鎮市公所、村里長、社區發展協會、志(義)工、學校等公私部門，共同推動室內外孳生源清除工作，落實生活周遭環境每週定期「巡、倒、清、刷」，以深化預防登革熱的觀念，積極創造健康整潔的舒適環境。

▲雲林縣環保局增編水溝清疏預算2億2968萬元，透過3年計畫強化雲林縣境內社區衛生溝的清疏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維表示，這項計畫協助各公所清除社區衛生溝中陳年淤泥、油垢、垃圾，減少病媒孳生溫床，恢復衛生溝渠排水功能，確保社區環境衛生，同時提高排水效能，減少淹水。去年登革熱疫情嚴峻，直到12月為止還出現病例。

張喬維指出，縣府今年1月27日辦理環境清潔誓師，號召全體縣民每月至少撥出一天的時間，自主定期整理維護家園，截至今年7月止，縣府各局處單位與鄉鎮市公所共動員6萬1669人次、清除7790個積水容器及249處髒亂點，同時加強稽巡查空屋空地、分析易淹水潛勢區域、宣導民眾落實孳生源清除及居家周圍水溝清潔維護等工作，以有效防範淹水、惡臭、孳生病媒蚊等情形。

環保局強調，維護環境整潔需要大家一起努力，請鄉親平時自主清理並維護居家周圍水溝，菸蒂、垃圾、雜物等勿丟入水溝、餐飲業及攤販不要將廢油及廚餘排入溝渠，以免影響排水功能造成水溝淤積，實現向「沒有孳生源、沒有病媒蚊、沒有登革熱」的理想。