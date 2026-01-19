　
地方 地方焦點

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

▲台南市政府召開記者會，公布「鄭方形事件澄清專區」，嚴正說明司法事實，副市長葉澤山強調，不應以不存在事件持續傷害無辜孩子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府召開記者會，公布「鄭方形事件澄清專區」，嚴正說明司法事實，副市長葉澤山（右三）強調，不應以不存在事件持續傷害無辜孩子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對近日民眾「鄭方形」持續於社群媒體散播不實訊息，指稱幼兒遭性侵案件遭台南市政府教育局「吃案」，市府19日召開記者會嚴正澄清，強調全案已由司法機關偵結並不起訴確定，相關指控與事實不符。

為導正視聽，教育局同步於官方網站設置「鄭方形事件澄清專區」，公開系列真相說明影片、Q&A懶人包及完整法律文件，呼籲社會大眾回歸司法事實，「不應以不存在的事件，持續傷害無辜孩子」。

副市長葉澤山表示，市府對任何兒少保護案件皆以最高標準依法處理，本案已經檢察官詳實調查並作出不起訴處分，後續聲請交付審判亦遭法院裁定駁回，司法程序已明確終結。他嚴正指出，市府決不容許任何人持續以不實指控，對無辜幼童貼標籤、製造恐慌，破壞教育現場的安定。

葉澤山沉痛表示，相關行為已從「尋求真相」轉變為利用孩子進行網路煽動與募款，不僅對當事孩子造成難以抹滅的傷害，也波及其他幼童與家長，嚴重踐踏兒少權益與社會信任。市府將全力支持教育局與受害家長、教育人員，循法律途徑追究相關責任，絕不讓教育現場成為網路不實霸凌的場域。

教育局說明，本案經檢察官於2025年2月20日作出不起訴處分，並經台南地院於同年6月20日裁定駁回交付審判聲請，司法調查過程中，包括數位鑑識還原監視器畫面及扣案手機，均未發現任何犯罪事證，驗傷報告亦無明顯外傷紀錄，所謂「吃案」指控，完全悖離司法認定。

為讓社會大眾清楚掌握事件全貌，教育局特別建置「鄭方形事件澄清專區」，系統性彙整判決與裁定文件、懶人包圖卡及完整說明影片。影片內容清楚顯示，鄭方形夫婦曾多次至教育局觀看相關監視影像，並非其所稱「無法取得畫面」；另也揭露其非法取得影像後，惡意剪輯其他幼童因分離焦慮接受安撫的日常畫面，影射為不法行為，誤導社會大眾並藉此募款。專區同時整理完整事件時間軸與募款流向，提醒民眾慎防不實資訊。

財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會（YMCA）執行長陳振傑表示，園方始終秉持專業照顧每位幼兒，對於監視器畫面遭非法取得、惡意剪輯，並扭曲教保人員安撫幼童的日常情境，深感痛心與遺憾，這不僅傷害教育專業，也讓第一線教育人員承受極大壓力。


「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮也指出，強烈譴責任何利用孩子苦難進行網路煽情與募款的行為，相關作法已對其他家庭造成實質霸凌與傷害，呼籲社會停止轉傳未經查證的訊息，守護孩子真正需要的安全教育環境。

▲台南市政府召開記者會，公布「鄭方形事件澄清專區」，嚴正說明司法事實，副市長葉澤山強調，不應以不存在事件持續傷害無辜孩子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教育局長鄭新輝(左三)說明案件始末。

教育局重申，處理校園事件一向秉持「有案即查、屬實即罰」原則，針對鄭方形近期於公共場合擾亂秩序、疑涉性騷擾、竊取公務資料及散布不實言論等行為，教育局及受害同仁已依法提出妨害名譽、竊盜及違反個資法等共17項刑事告訴，目前均由司法機關偵辦中。

教育局最後呼籲，請社會大眾理性辨識網路資訊，勿再轉傳未經查證之影片與言論，相關完整說明均已公布於教育局官方網站「鄭方形事件澄清專區」及教育局臉書粉絲專頁，期盼讓幼兒園回歸正常教學，真正守護每一位孩子安全、快樂成長。

