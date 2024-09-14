社會善心助力雲林家扶618萬助學金　164高中職生、269大專生受惠

▲雲林家扶孩子體育類項目表現傑出，羽球游閎霖、田徑謝佩玲、木球李宥樑及健力陳宇祺（由左至右）近兩年皆有耀眼成績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心為感謝雲林縣夜市慈愛會捐助100萬元、麥寮獅子會舉辦「獅子有愛傳溫情，萊杯音樂暖家扶」籌募助學金捐助近100萬元、感恩聖仁基金會30萬元，以及福添福基金會等與社會各界善心匯集，今（14）日為164位高中職生頒發每人8000元、269位大專生每人1萬5000元，共618萬助清寒學子圓升學夢。

雲林家扶副主委施松吉指出，雲林家扶孩子表現不凡，有就讀清大、陽明交大、政大、成大、中興等，特別是體育類讓人刮目相看，有2024年亞太經典健力錦標賽創下青少年組59公斤第一名佳績與全國紀錄的陳宇祺、2024年雲林縣運第一名田徑選手謝佩玲，還有獲得2023年秋季縣長盃男子團體羽球第三名游閎霖，而木球選手李宥樑更是2023年全民運及縣運團體第一名、2021年全中運團體第一名、2020縣運雙打第一名。

每年挹注清寒家庭100萬元的雲林縣夜市慈愛會已連續五年捐助家扶助學金，理事長陳鴻榮表示，夜市慈愛會不僅喪葬補助，更捐助於家扶清寒家庭與學子身上，教育能夠讓這些家庭擺脫貧窮循環困境，欣慰看見家扶學子努力求學，在學業表現上日益精進，也在各項體育賽事中獲得優異成績，更期待家扶青年學子們課業、升學，甚至明年全運會上能有佳績。

雲林縣府社會處長林文志相當肯定雲林家扶的助學金制度，讓學子們能藉由讀書、體育、技能翻轉未來，尤其明年雲林縣即將舉辦全運會，家扶運動小將們的好表現指日可待，期勉家扶學子們在「體育」及「學習」上持續精進。

▲夜市慈愛會已持續捐助雲林家扶助學金五年，至今累積515萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）