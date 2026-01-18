帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

▲民眾質疑金門警竟將遊樂器材旁臨停機車當失竊車查察。（圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門浯江北堤停車場裡，日前傳出警方以「查失竊車」名義逐一檢查帶小孩去共融公園玩暫時停放的機車，民眾眼尖質疑員警執勤時竟然沒開密錄器，把設備當吊飾用，民眾事後想想，那些車子應該是帶孩童來玩時臨停的機車，都是善良老百姓，直呼警察竟然把善良百姓當賊看待。

位於金門浯江北堤停車場旁的共融公園當中有一處兒童遊樂場正好位於停車場旁，日前竟然有員警表示接到民眾舉報機車停太久，因而員警到現場一台台的查個不停，民眾詢問員警是在開違規停車嗎？員警卻回答是在查失竊車，民眾繼續詢問員警有開密錄器嗎？員警才一臉尷尬回答：「現在正要開」。

員警表示接到民眾報案說那些車停很久，只是該處既沒劃線，也沒標示禁止停車，員警竟然索性查起失竊車來了，民眾覺得員警辦案涉及老百姓財產時應該要開密錄器以保留證據，故前往詢問，結果得到的回答竟是正要開，民眾也直呼員警把密錄器當成高級吊飾使用。

民眾事後越想越不對，該處停放的機車應該是帶小孩去玩耍的善良百姓，怎麼會騎贓車載小孩去玩？而且這些車子一看就是臨停機車，不像長期未移動的樣子，家長們也只是帶小孩來玩而已，機車實際也沒停多久，大罵員警根本是在找麻煩，把善良百姓當成賊，也質疑是想用查失竊車的手段企圖恐嚇民眾把機車移走；員警執法的目的跟尺度實在讓人難以接受，金門縣警察局也該好好檢討執勤手法了。