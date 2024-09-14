中秋倍思親　雲林二監懇親活動...受刑人洗腳謝母恩

▲雲林第二監獄辦理電話孝親，約2396名同學向至親道謝問候。並接續舉辦中秋節面對面懇親活動，共計314名收容人、589名家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋佳節倍思親，雲林第二監獄為了喚起收容人對家庭與愛的尊重，與重視辦理電話孝親，由中華電信雲林營業處免費提供全監約2396名同學向至親道謝問候。並接續於9月12、13日舉辦中秋節面對面懇親活動，共計314名收容人、589名家屬共享午後溫馨時刻，讓收容人也有與家人面對面傾訴思念之機會。

典獄長林豐材親臨會場，逐一向每位家屬表達關心之意，並鼓勵收容人「中秋節懇親不僅提供同學與家人之間珍貴的團聚機會，也是一個促進家庭關係和解與融合的重要時刻。希望透過本次懇親活動，讓各位同學能感受到家人不放棄的愛與支持，是各位同學未來復歸社會最大的助力。」

▲典獄長林豐材親臨會場，逐一向每位家屬表達關心之意，並鼓勵收容人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

法務部矯正署為了加強家庭關係和支持系統，近年來推廣家庭與宗教的結合，雲林第二監獄幸福佛學班於此時共同舉辦家庭宗教日，該班別中有10戶家屬參與，並由慈濟雲林志工老師帶領「對你說出愛」家庭互動遊戲和「道愛家庭茶會」活動。在活動中茶道老師解釋了茶席的意義，強調愛是家庭的紐帶，燭光是指引回家的燈塔。

雲林縣衛生局毒品危害防制中心於活動中亦派專人到場，對家屬進行毒品危害衛教宣導，引導藥癮者復歸社會，提升受刑人自我保護意識及增進藥物濫用防制相關知識。雲林第二監獄亦與台塑企業暨王詹樣公益信託及佛教慈濟慈善事業基金會雲林聯絡處虎尾區合辦跨越高牆連結情感「奉茶」洗腳活動，把失去的愛找回來。

一位同學阿森因毒品案判刑8年，年邁母親從不放棄默默陪伴。這是阿森首次為母親奉茶洗腳，單膝跪下，用毛巾輕抹充滿皺紋的腳背，流下淚說「謝謝您能來，讓我有機會奉一杯茶及說出心裡想卻說不出口的話，這聲對不起我真的放在心裡好久好久。」而媽媽抱著他沒有責怪，只說「你在裡面要好好吃飯」。母子把握時光共同歡度一個美好下午。

▲雲林第二監獄舉辦中秋節面對面懇親活動，共計314名收容人、589名家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）