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樟湖十字關療癒露營季開幕　張麗善：開啟雲林療癒慢活新紀元

▲「2024樟湖十字關療癒露營季」開幕，結合古坑美麗山景、黃頭鷺遷徙生態、古坑咖啡節，與雲林在地美食，融合成全國最具療癒特色露營體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024樟湖十字關療癒露營季」9月11日開幕，音樂人許常德為雲林創作《來雲林的人都是一片雲》歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024樟湖十字關療癒露營季」9月11日開幕，音樂人許常德為雲林創作《來雲林的人都是一片雲》歌曲，開幕典禮與縣長張麗善等來賓一起高唱。許常德說，音樂人為一個地方寫歌，一定對這個地方有真心，很真心的一群人聚在一起，就是一片、一片的雲聚在一起，那就是「雲林」。

縣長張麗善指出，樟湖十字觀露營區正式開箱，古坑鄉樟湖地區海拔800公尺，是很容易親近的山區，14頂帳棚環境優美恬靜，生態豐富，來住一晚看山、看雲、看星光月亮，身心靈都能獲得療癒，紓解生活壓力。

▲「2024樟湖十字關療癒露營季」開幕，結合古坑美麗山景、黃頭鷺遷徙生態、古坑咖啡節，與雲林在地美食，融合成全國最具療癒特色露營體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024樟湖十字關療癒露營季」開幕，結合古坑美麗山景、黃頭鷺遷徙生態、古坑咖啡節，與雲林在地美食，融合成全國最具療癒特色露營體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，縣府與古坑鄉公所合作，盤點只需最低限度開發，甚至利用現有農舍等場域，打造露營區，成為全國最棒的露營旅遊地點，與綠色觀光典範。文觀處長陳璧君表示，十字關露營區由城鄉發展處規劃開發完工，交由文化觀光處招商經營。業者以「低碳旅遊。在地露營」為經營理念，結合雲林在地蔬菜、肉品等食材，提供一泊四食的豐富菜單，將雲林農特產行銷到全台。

陳璧君指出，十字關療癒露營季即日起至11月11日，透過美食、美景將北中南優質的露友們帶到雲林。結合縣府推動森林醫學、森林療癒、竹創森園區及碳抵換四大主軸計畫所打造的「竹創森林療癒基地」，藉由五感體驗感受竹森林帶給身體力量並讓身心靈得到放鬆。
 
十字關露營區經營者卓大叔表示，他計畫拍攝雲林伴手禮、青農、社區創生等合作夥伴之影音紀錄，推薦給露營樂平台上的50萬會員，透過在地露營親近在地生態、體驗在地文化、食用在地食材、支持在地產業，藉此推動在地旅遊活動，感受到「玩在地•食在地•懂在地」，從雲林出發，翻轉露營新概念。

▲「2024樟湖十字關療癒露營季」開幕，結合古坑美麗山景、黃頭鷺遷徙生態、古坑咖啡節，與雲林在地美食，融合成全國最具療癒特色露營體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024樟湖十字關療癒露營季」開幕，結合古坑美麗山景、黃頭鷺遷徙生態、古坑咖啡節，與雲林在地美食，融合成全國最具療癒特色露營體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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