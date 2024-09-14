國家級高齡健康研究中心興建工程上樑儀式　邱泰源今出席祈福

▲高齡研究中心大樓，今日舉辦上樑祈福儀式，邀請衛生福利部長邱泰源、國衛院長司徒惠康、台大雲林分院長馬惠明共同出席並上香祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高齡研究中心大樓，由中央政府補助興建經費22.6億元，包含地下1層、地上6層，選址於台大雲林分部校內，鄰近台大醫院雲林分院，興建統包工程於2022年8月15日開工動土，並於今（14）日舉辦上樑祈福儀式，邀請衛生福利部長邱泰源、國衛院長司徒惠康、台大雲林分院長馬惠明共同出席並上香祈福。

國家衛生研究院主責與台大共同規劃成立國家級「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，期望透過整合跨領域的研究量能，串聯各地臨床與照護服務組織，提出具實證依據的政策建議，以完善台灣高齡健康的相關制度。

▲衛生福利部長邱泰源表示，高齡研究中心即將落成，結合台大醫院虎尾院區二期擴建，帶給雲嘉嘉地區更完善的高齡健康醫學及照顧服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高齡研究中心致力推動結合醫學臨床與社會科學的社區及政策研究，從國家整體策略出發，發展全方位促進健康老化策略，研究從全人角度出發涵蓋高齡醫學、個人行為、家庭社會至政策評估等層面，並穩定執行長期追蹤調查研究，以打造高齡友善的創新體系，促進高齡者健康與提高其生活品質，同時配合政府健康台灣政策、執行高齡科技產業行動計畫、研擬長照3.0政策規劃，以擔任國家高齡長照智庫為目標。

▲高齡研究中心大樓，今日舉辦上樑祈福儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生福利部長邱泰源表示，高齡研究中心即將落成，結合台大醫院虎尾院區二期擴建，帶給雲嘉嘉地區更完善的高齡健康醫學及照顧服務。一、二樓規劃為半公共空間，以提供社區民眾互動與交流，提升高齡者社會參與及自我價值為理念，並設置2單元日間照顧示範場域，試辦新穎的照顧模式及介入服務，對象以失能、失智高齡長輩為主。

另設有物聯網智慧科技展示區、國際會議中心、人體計測研究室及各式人才培育教室；三至六樓則作為研究辦公空間及各項實驗室。透過國衛院與台大雲林分院共同耕耘，期盼能夠整合與集結全國的研究動能、跨部會及地方政府之行政資源，串聯全國不同之長照研究體系、臨床與在地服務組織，協助台灣即時因應快速變遷的高齡化社會，以及拓展長照政策、產業、人才之福祉發展。

▲高齡研究中心大樓，由中央政府補助興建經費22.6億元，包含地下1層、地上6層，選址於台大雲林分部校內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）