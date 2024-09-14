斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

▲斗六市今年恢復舉辦成年禮的活動，今日於善修宮隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市舉辦成年禮儀式的活動已行之有年，2021年起因新冠肺炎疫情影響停辦，今年恢復舉辦成年禮的活動，今（14）日於善修宮隆重登場，參加的學生約120位，除邀請家長與師長蒞臨現場觀禮，並對學生們表達祝福與期許。

斗六市長林聖爵指出，成年禮的誓詞蘊含選擇吉日，完成加冠禮；捨棄稚氣，追求德行的智慧，勉勵學生儀式過後象徵都將成為成年人，過去的稚嫩心態要學會放下，以前可能總需要仰仗他人的幫助，無法獨立解決問題，過了今天，要學會成為獨當一面的大人，學會承擔責任，這樣才是真正的成年人。

林聖爵勉勵莘莘學子，今後認真過好每一天，活出精采的人生，這就是長輩最大的心願。除了慶祝成年外，儀式也包含感謝「床母」多年的庇護，根據習俗，每位孩子在16歲以前都受到床母的保護，雖然現今法律成年標準已改為18歲，但這一傳統文化仍能藉由成年儀式得以延續。

儀式由林聖爵市長以及善修宮主委帶領學生，共同點燃上香完成，現場也準備了一杯成年禮酒，讓學生對到場的師長與長輩敬酒，代表感恩，象徵成年之始，並發放600元圖書禮券給參與的學生們，勉勵學生們在未來繼續學習、成長。

▲斗六市今年恢復舉辦成年禮的活動，今日於善修宮隆重登場，發放600元圖書禮券給參與的學生們，勉勵學生們在未來繼續學習、成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）