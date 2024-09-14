「特斯拉卡車撞樹狂燒」滅火用多少水？　美官方揭驚人數字

▲ 加州8月發生特斯拉撞樹起火意外。（圖／翻攝自X）

文／CTWANT

美國加州在上個月發生一起車禍事故，一輛特斯拉Semi卡車在高速公路撞樹起火，導致封路近16個小時，美國國家運輸安全委員會（NTSB）週五在初步報告中表示，當時用了5萬加侖、約19萬公升的水才讓溫度降到可控，還在附近投放阻燃劑，直到電池燒完才能重新開放公路。

這起事故於8月19日淩晨3點13分，特斯拉Semi卡車在彎道行駛時偏離道路，最後撞到樹，雖然司機沒有受傷，但車輛電池起火，溫度達到華氏1000度、相當於攝氏537度，還冒出有毒煙霧。

這起事故正在接受美國運安會調查，他們表示，加州消防局努力撲滅大火，不停用水澆它降溫，試圖將其電池組冷卻到華氏100度左右的可控目標溫度，同時等待電池燃盡，直到事故發生超過16個小時之後，高速公路才重新開放，最後動用約19萬公升的水，以及出動一架飛機，在撞擊地點附近投放阻燃劑，避免火勢擴散到周圍的森林。

根據特斯拉Model S的緊急指南，若電池著火、暴露於高溫、或產生高熱或氣體，必須使用大量水冷卻電池，可能需要約3000加侖、約1萬1356公升的水直接澆在電池上，以完全撲熄或冷卻電池火災，且需要花24小時才能熄滅。

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