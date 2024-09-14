天雨路滑！國3南向321K柳營路段　小客車自撞護欄

記者林東良、郭玗潔／台南報導

昨(13)日於南下國道3號南向321.3公里發生小客車自撞事故，交通大隊於16時5分接獲修車廠通報，立即派遣巡邏車前往，16時15分檢修車回報事故現場已排除至路肩，恢復通車。後續當事人表示車輛無保險不用警方處理，自行由拖吊車拖離即可。

▲南下國道3號南向321.3公里昨發生小客車自撞事故。（圖／記者林東良翻攝）

警察大隊呼籲，用路人雨天駕駛請降低車速減速慢行，車輛若有水漂現象，應握緊方向盤輕鬆油門，以維護自身及其他用路人之安全。