虎尾建國二村改造計畫獲共識　縣府與文史團體合作調整計畫

▲水塔依照原方案施作，藝術裝置說明使用年限，並加裝電源、簡易照明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府城鄉發展處施作之「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(第二期)」，近日因公廁、水塔及樓梯改造遭受文史團體指控規劃不善，由縣長張麗善親自與虎尾建國眷村再造協會溝通後，9月10日再由城鄉發展處長林長造前往虎尾建國眷村再造協會，雙方就計畫內容進行實質討論，並取得共識。

「廁所改為展示空間，原無障礙廁所改為茶水間及育嬰室，內部原有儲水槽、拖布盆保留。依協會建議平頂加上投射燈及隔間牆頂加上掛畫條，以利後續展示使用。」；「水塔依照原方案施作，藝術裝置說明使用年限，並加裝電源、簡易照明，以及提供管理維護、管制操作建議。裝置藝術的說明調整為體驗眷戶對二村水塔的記憶與故事。」；「林蔭大廳的樓梯繼續施作，建議欄杆採用鏤空設計，並述明使用年限。文觀處建議保護樓梯基礎挖掘時發現的早期第一層磨石子地面，做為未來修復再利用的參酌。」

虎尾建國眷村再造協會於會議中表示，縣府投入資源讓建國眷村可以從廢墟變乾淨，減少治安問題；活動中心廁所可以趁這次機會進行眷村的基本調研作為展示內容，水塔部分經討論過後仍然建議藝術家完成此設計，並需要提出後續維護方針。協會期待文化資產的新生與活化，也希望過程中能有更多的溝通就能減少糾紛，讓一切都能以完整的狀態前進。



縣長張麗善肯定城鄉處及文觀處的努力，並表示，虎尾建國二村長年荒廢成治安死角，為維護其文化價值，於計畫設置基礎設施，期望透過適度的整理與管理措施，讓此區域重現生機，延續眷村故事；執行過程中參採文資委員建議，依據上位計畫之虎尾建國眷村聚落保存及再發展計畫及總體規劃進行規劃設計，並以文資工作報告書形式詳細記錄施作過程，此次再度透過與協會的面對面溝通，適度修正計畫內容，將計畫更完善，共創縣府、社區雙贏局面。