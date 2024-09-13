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快訊／國慶焰火點亮虎尾　3分鐘美麗序曲將迎接璀璨盛典

記者蔡佩旻／雲林報導

國慶焰火首次在雲林縣登場，今（13）日晚間8時在虎尾高鐵特定區進行3分鐘焰火試放，雲林縣政府表示，焰火試放主要測試布彈及落焰情形，讓國慶焰火施放更安全璀璨，試放地點周邊地區道路實施交通管制，吸引許多攝影玩家前往拍攝。

▲雲林國慶焰火試放3分鐘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國慶焰火試放3分鐘，煙火如同盛放的花朵，五彩繽紛地在夜幕中綻開。（圖／記者蔡佩旻攝）

國慶籌備委員會將於9月13日晚間8時在虎尾高鐵特定區試放焰火彈，施放時間約3分鐘。縣府今日亦派員至新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路-堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村等11處建議觀賞點勘察，確認視野合適度後將另行公告，讓民眾雙十節當天不必擠進主會場，就可以挑選適合自己的地點，觀賞璀璨焰火。

▲雲林國慶焰火試放3分鐘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國慶焰火試放3分鐘，虎尾高鐵住宅區頂樓可清晰觀賞焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

晚間8時，天空瞬間被絢麗的花火點亮，流光溢彩、璀璨奪目。每一道煙火如同盛放的花朵，五彩繽紛地在夜幕中綻開，火焰如流星般快速劃過，隨即在空中炸裂成無數光點，交織出一幅炫目的光影畫卷，繽紛的顏色層層疊加，照亮整個夜空，預期國慶日當天經更精彩可期。

▲雲林國慶焰火試放3分鐘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國慶焰火試放3分鐘，繽紛的顏色層層疊加，照亮整個夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國慶焰火試放3分鐘。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國慶焰火試放3分鐘，繽紛的顏色層層疊加，照亮整個夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

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