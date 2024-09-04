笑民眾黨「用人命抹黑」　四叉貓預告消失7天：活著才能改變現狀

▲四叉貓的直播器材被黃男搶走約8秒，哭著說「民眾黨只敢欺負我一個弱女子」。（圖／翻攝劉宇臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨33歲黃姓支持者，日前到北檢聲援民眾黨主席柯文哲時，與網紅「四叉貓」（劉宇）發生衝突遭提告，最後疑似不堪霸凌輕生。對此，四叉貓3日深夜直播表示，民眾黨用一條人命來抹黑他，「這才是人血饅頭吧」。

四叉貓3日深夜在個人YT進行直播，期間大批粉絲不斷斗內，單筆金額大至3500元、小至70元的通知不斷跳出，讓四叉貓也開心地比出愛心、微笑感謝粉絲。

四叉貓表示，他當時距離抗爭活動的地點約100公尺，但黃姓男子卻跑過來搶他的東西，痛批民眾黨、網友都沒在意時序問題，直接用人命來抹黑他，笑著說「他們就想抹黑我害死一個人，呵呵，啊我就扛啊，不然怎麼辦，民眾黨用一條人命來抹黑我，那我有什麼辦法，他們都出大招啦，那我就乖乖不講話啦，教唆殺人嗎？我就殺啊，怎麼樣，你都出大招我就尊重一下」。

「人死為大，我就只能說R.I.P.」，四叉貓說，他自認是被害者，今天一整天已經忍住很多地獄的話沒說出口，案發當下警察還在旁邊，黃男搶了器材兩天就輕生，卻讓他變成殺人犯，「我受害者還能怎麼辦？人家用人命來抹黑我，我還能怎麼辦，就概括承受啊」。

▲黃瓊慧（左）、四叉貓（右）。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

四叉貓認為，民眾黨帶民眾上街頭卻未安撫情緒，發生憾事卻後拿一條人命來抹黑他，「這才是人血饅頭吧」、「我平民百姓也沒要參選，你用一條人命來抹黑我，是有什麼意思嗎？」此外，他也強調過去的影片都有開營利，絕對不會下架，「我下架就不就更口說無憑了」。

四叉貓表示，這件事後決定低調一陣子，下禮拜都不會接通告，決定去日本玩一個禮拜再回來迎戰柯文哲，「只是覺得有點衰，（農曆）7月的最後一天遇到這種事」。

至於是否到黃男靈堂上香，四叉貓說，他不太想去靈堂拜拜，怕他去了又被說蹭一波流量，「畢竟我也覺得我是受害者啊，受害者幹嘛去加害者那邊，我是覺得不用去啦」。

最後，四叉貓表示，每個人都可以有政黨支持的傾向，可以對政治狂熱，也可以對政治人物抱持希望，但不要為了政治賠上一條命。生命是很珍貴的，整天說要改變現況，但要先活著才可以改變，「以為一條人命可以影響到整個台灣的運作嗎？我覺得你要活著才有機會改變，死了就什麼都沒有了。我覺得各黨派的支持者都不要為了政黨、政治賠上一條生命」。

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