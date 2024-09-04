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打臉柯文哲不知容積率840%　簡舒培貼出公文：連蓋6個章不識字？

▲▼民眾黨主席柯文哲出門。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲無保請回，自稱「容積率840%自己不知道」。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭約談調查，2日凌晨裁定無保請回，柯自稱「容積率840%自己不知道」，北檢則於3日提起抗告。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（4日）貼出「公文照」表示，京華城案送公展的公文連蓋6個章，柯文哲還可以說不知道，原來不識字？「民眾黨全黨要當笨蛋是你們的事，別以為台灣人民都跟你們主席一樣，什麼都不知道」。

簡舒培表示，柯文哲無保請回後，民眾黨慶祝得跟無保釋放一樣，完全忘了柯文哲還是被告身份，全黨群起帶風向，其中陳智菡聲稱「柯文哲只蓋了一個章，就是去送公展」，完全就是公然造謠。

簡舒培表示，最初她揭露京華城案是柯文哲兩個內簽交辦時，就指出柯文哲在都發局內簽詢問「是否送都委會研議」，以及最後最終核定送公展的兩份公文上，都蓋上了「台北市長柯文哲」的章。

簡舒培指出，其中送公展的公文，柯文哲更是一連蓋了6個章還簽下日期，而公文內容清楚提到「給予獎勵容積不得超過基準容積20%，容積獎勵加上容積移轉後，以基準容積50%為上限」，現在卻說不知道有容積840%這件事。

▼簡舒培貼出公文連蓋6章證據，質疑柯文哲不知道容積率一事。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）

▲▼簡舒培貼出證據，質疑柯文哲不知道容積率一事。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培批評，難道柯文哲繼承認自己無能後，現在還要告訴全台灣民眾不識字、不會算數？而陳智菡的謊言光速被打臉，吳怡萱卻說這些都是固定程序，說她「不懂還是裝笨」。

最後，簡舒培強調，被發現親自蓋下6個章的是柯文哲，在市府坐領高薪的陳智菡居然不知道這樣的固定程序，還扯謊說「只蓋了一個章」來被打臉，吳怡萱這句「不懂還是裝笨」應該要送給陳智菡。「民眾黨全黨要當笨蛋是你們的事，別以為台灣人民都跟你們的主席一樣，什麼都不知道」

▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨發言人張志豪、台北市立委參選人吳沛憶及台北市議員簡舒培召開「大揭秘！柯侯私下不為人知的見面」。（圖／民進黨提供，下圖同）

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