「政治不該成為傷害彼此的工具」　王婉諭悼墜樓小草：永遠別放棄希望

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

新北市永和區2日發生墜樓案，死者被證實為曾與網紅「四叉貓」發生衝突的小草，33歲黃姓男子。民眾黨透露，該支持者遭言語霸凌、公審。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（3日）表示，政治能帶來更好生活，但不能先成為傷害彼此的工具，在追尋初衷的過程，永遠都別放棄希望。她提到自身經驗呼籲，這些人不知道，敲打鍵盤幾個字，會對別人造成多大傷害，也別讓激情淹沒了自己，因為這些激情，有時候傷害別人、也會傷害了自己。

王婉諭於臉書表示，大家要對政治懷抱理想與盼望，但不要把政治當成生命的全部。更重要的是，在追尋初衷的過程，永遠都不要放棄希望、放棄自己。

王婉諭透露，看到民眾黨支持者墜樓身亡的消息，心裡覺得很難過。這讓她想到，前幾天和孩子看了《腦筋急轉彎2》，電影想要告訴大家「情緒沒有好壞，但我們都要學著和情緒共處」，不需要去假裝情緒不存在，但也不能讓情緒吞噬了自己。

王婉諭說，參與政治工作以來，她看見了政治激情動員背後許多隱藏的風險。有無數時刻，她因為拿生命悲劇來攻擊的言論深受打擊，在夜裡難受流淚。然而，她的理智必須告訴她自己，這些人其實不知道，敲敲鍵盤打幾個字，會對別人造成多大的傷害。

王婉諭再說，以她的親身經歷來說，這些人在真實的世界碰到她，可能還是會破口大罵，但是經過對話與溝通，可以得到相當程度的理解。但是在網路上，就沒有這種對話帶來理解的幸運。他們可以張牙舞爪到面目全非的程度，只因為相信某種主張，相信某個人的某句話。

王婉諭指出，這就是在片面資訊下，政治情緒動員帶來的對立。過量的政治激情與渲染，往往是有心人士培育仇恨、製造矛盾的土壤，甚至成為他們汲取政治利益的手段。

王婉諭呼籲，這也是為什麼，她一直堅持用良善、理性好好對話。真的拜託大家，政治讓人血脈賁張，但是請一定、一定要保護好自己的情緒，畫下清楚的界線，不要讓政治的激情淹沒了自己，因為這些激情，有時候會傷害別人，有時候，也會傷害了自己。

王婉諭提到，作為政治人物，她更時常警惕自己，「可以尋求支持，但不能追求偶像崇拜」、「可以凝聚信念，但不能變成一種信仰」、「可以動員熱情，但不能盲目的激化對立」。

最後，王婉諭強調，「政治可以帶來更好的生活，但在此之前， 不能先成為傷害彼此的工具」，身為一個政治人物，她衷心希望如此，知道很難，但仍會繼續相信。

▼日前北院外聲援柯文哲的小草聚集。（圖／記者湯興漢攝）

▼小草遭公審，媒體人黃光芹批評網路霸凌行為。（圖／翻攝黃光芹臉書）