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社會 社會焦點 保障人權

「小草沒有要搶四叉貓器材」　網紅護理師自曝已做完筆錄

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨33歲黃姓支持者日前與網紅「四叉貓」發生衝突遭提告，最後疑似不堪霸凌輕生，引發各界關注。網紅護理師張喬瑜（8月21日宣布退出民眾黨）強調，黃男真的沒有要搶四叉貓的東西，只是想帶四叉貓去近一點的地方，事後警方已經找上她做筆錄，「我每一字每一句都有證據，絕無捏造。」

張喬瑜、四叉貓。（圖／翻攝自Facebook／張喬瑜、劉宇）

▲張喬瑜（左）聲稱黃男沒有要搶四叉貓（右）的攝影器材。（圖／翻攝自Facebook／張喬瑜、劉宇）

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭聲押時，許多支持者紛紛前往北檢參與聲援活動。黃男8月31日在北檢與「四叉貓」發生肢體衝突、搶奪攝影器材，因而遭到四叉貓報警提告，沒想到9月2日就傳來黃男墜樓死亡的消息。

▲▼網紅四叉貓到台北地檢署準備直播。（圖／記者謝盛帆攝）

▲四叉貓日前到北檢準備直播的畫面。（資料照／記者謝盛帆攝）

網紅護理師張喬瑜3日晚間在臉書發文表示，黃男當時真的沒有要搶四叉貓的東西，只是想帶四叉貓去近一點的地方，並在四叉貓調整鬆掉的褲頭時，幫忙握了一下攝影器材，等到四叉貓調整好褲子之後，就從黃男手上把器材拿回去了；後來黃男確實摔壞了自己的手機，但挨告之後黃男寧願被關，也不肯賠錢給四叉貓。

張喬瑜強調，由於她是黃男生前最後一位聯繫的人，警方已經找上她，並做了大約2個小時的筆錄，她只是配合警方把事情交代清楚，「我每一字每一句都有證據，絕無捏造。你們這些挺四叉貓來搞網路霸凌的，已經霸凌到一個人過世，現在又想來霸凌我？人都走了，你們是夠了沒有啊！」

不過，對於此事，四叉貓3日深夜直播時表示，他當時距離活動地點大約100公尺，黃男卻跑過來搶他的東西，他自認是被害者，案發當下警察就在旁邊，如今發生這樣的事情，「我受害者還能怎麼辦？人家用人命來抹黑我，我還能怎麼辦，就概括承受啊」，接下來他決定低調一陣子，一周不接通告，想去日本旅遊，再回來迎戰柯文哲。

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