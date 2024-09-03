四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

▲與網紅「四叉貓」（劉宇）發生肢體衝突的小草、33歲黃姓男子2日晚間墜身亡。圖為四叉貓。（圖／記者謝盛帆攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市永和區某商業大樓2日晚間發生墜樓案，事後查出死者為曾與與網紅「四叉貓」（劉宇）發生肢體衝突的小草、33歲黃姓男子，事件曝光後也讓不少網友將矛頭指向四叉貓。對此，網紅牙醫史書華認為，最該被譴責、檢討的是利用民粹推動民眾上街的民眾黨及其立委黃國昌，而不是本來就是受害者的四叉貓。

史書華3日傍晚在臉書發文表示，有人過世大家都很難過，但這時候最該譴責的，是民眾黨煽動對立、製造仇恨，使得支持者在沒有任何約束的情況下上街，並在沒有醫療專業人員安撫的情況下，做出不理性的行為而被輿論撻伐，最後更因為受不了輿論而想不開。

▲民眾黨立委黃國昌日前與支持者在北檢前靜坐。（圖／記者李毓康攝）

史書華認為，最應該檢討的是民眾黨沒有照顧到支持者，讓支持者違法上街又做出不理性舉動，而不是本來就是受害者的四叉貓。他也痛批，現在還有民眾黨支持者呼籲利用死者來進行網路攻擊，「民眾黨的人到底有沒有人性啊？你們到底有沒有最低限度的道德？」

史書華呼籲，生命可貴，不要隨便想不開，更不要隨便叫人去「S一S（死一死）」，不過他也話鋒一轉強調，「對了，上一個叫人去S（死）的，叫做柯文哲」。

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