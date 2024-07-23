中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　強化年輕世代媒體識讀能力

▲基隆商工航電科和中嘉寬頻｜吉隆長期進行產學合作計畫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆商工航電科和中嘉寬頻｜吉隆長期進行產學合作計畫，利用暑假期間將本次媒體識讀課程的三大重點：事實查證、媒體識讀、新聞製作，培養學生在人手一機的情況下，應用AI輔助用最快速的方法產製影片，提升辨別真假訊息的知能。中嘉寬頻｜吉隆總經理李宇屏表示，感謝基隆商工能夠與中嘉寬頻合作，發揮產學合作力量，善盡企業社會責任，一起紀錄基隆在地的美好。

本次媒體識讀課程由基商校園出發，媒體識讀開始，未來將再進階到公民記者的媒體產製。邀請的課程講師，都是在學界、業界都有豐富的學術涵養與實務經驗，本梯次講師為范書銘導演，課程深入淺出地講解媒體識讀的重要性，還親自示範如何使用手機進行拍攝，以及提供如何使用AI黑科技輔助拍攝的方法。范書銘強調，能夠正確解讀媒體信息、批判性地思考和創作媒體內容，是每個人都應具備的重要能力。

一直努力推動產學合作的航空電子科教師蔡宗和指出，教育部在12年國民基本教育課程綱要之「科技資訊與媒體素養」，期望高級中等學校教育具備適當運用科技、資訊與媒體之素養，進行各類媒體識讀與批判，並能反思科技、資訊與媒體倫理的議題。而航電科核心課程的無人載具相關應用既符合課綱的期待，相對印證了「媒體素養」是學子未來必備的條件。

基隆商工校長洪光賢表示，學生在自學的情形下，可能從網路上搜尋資料，而資料的正確性的判斷，將會是重要的一個關鍵。媒體識讀的能力將會融入於自主學習課程中。

中嘉寬頻｜吉隆總經理李宇屏表示，與基隆商工航電科的合作，是一次成功的產學合作典範，未來將繼續加強與教育界的聯繫，共同為培育下一代媒體人才而努力。他說，之前已有部分學生嘗試進行公民記者的媒體產製，靠著對議題關注的熱情，貼近土地的在地觀點作報導，公民新聞貼近在地、具草根性，所關注的議題也更多元豐富，接地氣的報導能量讓主流媒體也不敢小覷。