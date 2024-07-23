　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　強化年輕世代媒體識讀能力

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆商工航電科和中嘉寬頻｜吉隆長期進行產學合作計畫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆商工航電科和中嘉寬頻｜吉隆長期進行產學合作計畫，利用暑假期間將本次媒體識讀課程的三大重點：事實查證、媒體識讀、新聞製作，培養學生在人手一機的情況下，應用AI輔助用最快速的方法產製影片，提升辨別真假訊息的知能。中嘉寬頻｜吉隆總經理李宇屏表示，感謝基隆商工能夠與中嘉寬頻合作，發揮產學合作力量，善盡企業社會責任，一起紀錄基隆在地的美好。

本次媒體識讀課程由基商校園出發，媒體識讀開始，未來將再進階到公民記者的媒體產製。邀請的課程講師，都是在學界、業界都有豐富的學術涵養與實務經驗，本梯次講師為范書銘導演，課程深入淺出地講解媒體識讀的重要性，還親自示範如何使用手機進行拍攝，以及提供如何使用AI黑科技輔助拍攝的方法。范書銘強調，能夠正確解讀媒體信息、批判性地思考和創作媒體內容，是每個人都應具備的重要能力。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電。（圖／記者郭世賢翻攝）

一直努力推動產學合作的航空電子科教師蔡宗和指出，教育部在12年國民基本教育課程綱要之「科技資訊與媒體素養」，期望高級中等學校教育具備適當運用科技、資訊與媒體之素養，進行各類媒體識讀與批判，並能反思科技、資訊與媒體倫理的議題。而航電科核心課程的無人載具相關應用既符合課綱的期待，相對印證了「媒體素養」是學子未來必備的條件。

基隆商工校長洪光賢表示，學生在自學的情形下，可能從網路上搜尋資料，而資料的正確性的判斷，將會是重要的一個關鍵。媒體識讀的能力將會融入於自主學習課程中。

中嘉寬頻｜吉隆總經理李宇屏表示，與基隆商工航電科的合作，是一次成功的產學合作典範，未來將繼續加強與教育界的聯繫，共同為培育下一代媒體人才而努力。他說，之前已有部分學生嘗試進行公民記者的媒體產製，靠著對議題關注的熱情，貼近土地的在地觀點作報導，公民新聞貼近在地、具草根性，所關注的議題也更多元豐富，接地氣的報導能量讓主流媒體也不敢小覷。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基市府攜手星宇航空公私協力　打造基隆火車站南站候車亭

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／北市YouBike、共享機車　24日2時起「停止營運」
凱米明登陸「貫穿台灣頭」時程出爐　2地區風雨最猛！灌紫爆豪雨
快訊／賴清德明取消視導漢光　改去中央災變中心緊盯防救災整備
「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部解答了
快訊／凱米襲台放假　錢櫃「大台北地區」包廂已訂光
嘉義市「南部唯一上班上課」縣市不同調！　市民灌爆黃敏惠臉書
說「不考慮放假」黃偉哲臉書被網狂刷　台南終於改口放假了
快訊／台鐵明午前「對號列車停駛」
基北北桃明放假　網瘋狂告白蔣萬安：愛死你
快訊／花蓮宣布明日停班課！全台颱風假懶人包一次看
快訊／屏東「明天放颱風假」！全台剩花蓮尚未宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讓學校建築成為師生與大自然互動載體　台南5校工程榮獲國家卓越建設獎

嘉義市「南部唯一上班上課」縣市不同調！　市民灌爆黃敏惠臉書

中籤率不到1成！南投45幸運兒獲青年住宅承購權　另45名備取

中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　強化年輕世代媒體識讀能力

凱米來襲！桃園應變中心一級開設　張善政指示各局處強化防颱

南消六大攜手台灣日酸公司辦理搶救演練　化學災害搶救應變再升級

做公益補財運　蘆竹誠聖宮關公文化節園遊會7／27登場

黃偉哲視察全國中小學科展　邀全國學生來台南體驗科學趣味

嘉義女離家找工作失聯　母心急報案台東暖警立即尋獲

凱米來襲！台東最美星空音樂會東河場7／28照常舉行

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

讓學校建築成為師生與大自然互動載體　台南5校工程榮獲國家卓越建設獎

嘉義市「南部唯一上班上課」縣市不同調！　市民灌爆黃敏惠臉書

中籤率不到1成！南投45幸運兒獲青年住宅承購權　另45名備取

中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　強化年輕世代媒體識讀能力

凱米來襲！桃園應變中心一級開設　張善政指示各局處強化防颱

南消六大攜手台灣日酸公司辦理搶救演練　化學災害搶救應變再升級

做公益補財運　蘆竹誠聖宮關公文化節園遊會7／27登場

黃偉哲視察全國中小學科展　邀全國學生來台南體驗科學趣味

嘉義女離家找工作失聯　母心急報案台東暖警立即尋獲

凱米來襲！台東最美星空音樂會東河場7／28照常舉行

不只短今！富邦啦啦隊女神簽名球被競標　心寒曝內幕：糟蹋我無價的心意

颱風天請待在家！北市YouBike、共享機車　24日2時起「停止營運」

極限運動好手設計Swatch　衝浪巨星錶上秀夏威夷之美

注意！基北北桃明停班課「外送員不得出勤」　業者違規恐挨罰10萬

大逆風反方向照樣開轟　張育成：打到球心滿Lucky的！

蔡阿嘎機場拿錯行李！　曬「AB對比圖」自嘲：太蠢了

讓學校建築成為師生與大自然互動載體　台南5校工程榮獲國家卓越建設獎

快訊／賴清德明取消視導漢光　改去中央災變中心緊盯防救災整備

杭州亞運金牌再連線！　探花汪哲宇入雲豹重聚「寬神」林信寬

凱米颱風來襲　台電部署逾6000人搶修、離島進駐逾30人

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

地方熱門新聞

嘉義市「南部唯一上班上課」　市民灌爆黃敏惠臉書

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

中部7縣市「萬安47號演習」 登場

台南人權故事地圖創作及走讀讓學子更了解在地故事

第64屆全國科展盛大開幕黃偉哲勉台南隊再創佳績

凱米直撲北台　北水分署成立應變小組

凱米來襲！桃園應變中心一級開設

三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

凱米襲　中橫便道加開農產品運輸班次

陳亭妃啟動傾聽之旅從台南「下營」出發

萬安47號演習登場　金山警：提升防空避難意識

2024台灣文博會漫畫、文創兩大校區主視覺開箱

合歡山小風口下停車場開始收費

更多熱門

相關新聞

不忍了！馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞　國民黨基隆市黨部今開告

不忍了！馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞　國民黨基隆市黨部今開告

針對罷樑團體「山海公民拆樑行動」未經國民黨基隆市黨部允許，擅自惡意篡改該黨部製作的前總統馬英九支持基隆市長謝國樑之「反惡罷、挺善樑」動員文宣，造成公眾混淆，基隆市黨部書記長李銘議及發言人郭建芳偕同委任律師游蕙菁，今（23）午至基隆地檢署告發，期能藉此遏制這種製造假訊息、散布不實謠言，甚而影響正常民主運作的不良歪風。

基隆消防局推動EMT-1專業培訓

基隆消防局推動EMT-1專業培訓

基隆市特搜隊移地訓練　強化技能備戰各種災害

基隆市特搜隊移地訓練　強化技能備戰各種災害

粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場

粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場

基隆Podcast揭開鐵道鋪碎石原因　七堵鐵道展穿越百年時光

基隆Podcast揭開鐵道鋪碎石原因　七堵鐵道展穿越百年時光

關鍵字：

基隆中嘉媒體識讀

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

18縣市今晚可知「明天是否停班停課！」　2縣市正常上班課

明13地區達颱風假標準！氣象署公布最新風雨預測

即／中颱凱米逼近台灣！　金門馬祖宣布：明日正常上班上課

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

快訊／中颱凱米直逼北台灣！　「基北北桃」明停班停課

即／凱米風雨驚人！高雄明天停止上班上課

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

暗黑IU是她！「1天做7次」　卻爆被攝影師性騷擾

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

更多

最夯影音

更多

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面