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基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

▲七堵慶濟宮媽祖孔明祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵慶濟宮媽祖孔明祭，副市長邱佩琳（中）率領各局處首長出席。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

源於新北市十分老街的「孔明廟」，自今年度首次駐駕諸葛孔明至基隆慶濟宮，與慶濟宮供奉的關羽相會，今（7日）舉辦媽祖孔明文化祭活動，孔明廟主委林耀南裝扮羽扇綸巾主持士農工商的祈福法會。基隆副市長邱佩琳率領各局處首長出席，在士的祈福法會上，冉冉升上天燈，祈求市民平安健康，共許基隆的美好。

對於能獲邀代表公部門代表，為基隆祈福，邱佩琳表示，非常榮幸能在七堵在地信仰中心，透過祭典方式，讓宗教信仰融入當地生活、活絡地方經濟並達到推廣宗教文化交流目的。市府施政將持續以愛為出發點，並期勉市府上上下下能學習蜀國宰相諸葛孔明勤政愛民的精神，力求基隆邁向聰穎與有創意的未來。

▲七堵慶濟宮媽祖孔明祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

慶濟宮今日上午活動也邀請到前總統府國策顧問經濟大師劉泰英共襄盛舉，慶濟宮主委柯金標表示，非常感謝孔明廟帶給七堵和基隆先人諸葛亮的智慧，結合慶濟宮關羽忠義護國，為這場活動上午的部分增添更多精采。今日一整天的活動。林耀南指出，期待孔明的駐駕，能祈福降恩澤，讓士農工商經濟繁榮，保佑基隆民眾實現願望。

今日媽祖孔明文化祭活動，下午還有園遊會、親子闖關、社團表演及北原山貓的勁歌熱舞，夜間7點7分，有借東風祈福晚會，最後是抽獎活動，捐出3張5、6月發票，就可換1張摸彩券，有機會抽中大型家電，歡迎各地民眾前來參加這場宗教盛事。

為避免造成交通堵塞，7日中午起至晚上10點活動周邊路段將封街，包括自治街與光明路口、自治街與明德一路口、南興路（66號-128號）、開元路（祐仁診所-開元路92號），禁止汽、機車通行，民眾可以搭乘大眾運輸工具前往參加活動。

▲七堵慶濟宮媽祖孔明祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲七堵慶濟宮媽祖孔明祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

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