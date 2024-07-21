義消救護生力軍！基隆消防局推動EMT-1專業培訓

▲基隆消防局推動EMT-1專業培訓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於7月20、21、27、28日及8月3日5天期間，於基隆市防災大樓義消辦公室，辦理義消人員專業講習訓練。本次培訓項目為「初級救護技術員訓練」(Emergency Medical Technician)，預計培訓30名義消人員成為合格的初級救護技術員（EMT-1）並取得相關救護證照，提升義消人員的基礎緊急救護，增進自救專業技能。

消防局表示，救護訓練委託由「社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會」辦理，培訓的義消成員都是未來要投入救護工作的生力軍。開訓儀式上，消防局督察科長李達志到場勉勵學員要積極學習取得EMT-1證照，加入義消救護中隊後，更要積極透過協勤來增進緊急救護技術以更好的服務市民，提供緊急救護病患到院前的高品質服務。

消防局指出，依據《緊急醫療救護法》及《救護技術員管理辦法》規定，初級救護技術員應接受40小時以上之專業訓練。課程內容包含緊急醫療救護體系概論、急症非創傷病人評估、人體構造與生命徵象、傷患搬運、心肺復甦術、頸椎固定等多種救護專業技能。

為強化地方自助共助能力，內政部於2024年「韌性臺灣」強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫，提升大規模災害現場時自助及共助能力，廣納並招募多元專業人才進行義消專業訓練。基隆市近3年（2021年到2023年）期間，救護案件平均約1萬5千件且有持續上升的趨勢。