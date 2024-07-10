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希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

▲希望之丘兒童共融遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲希望之丘兒童共融遊戲場今天啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

乘載無數在地基隆人兒時記憶的中正公園遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設三層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施，今（10日）由副市長邱佩琳偕同國土管理署副署長徐燕興、議長童子瑋、副議長楊秀玉及多位議員共同主持開幕儀式，歡迎大小朋友利用暑假期間來中正公園體驗嶄新的遊戲設施。

基隆市中正公園遊戲場曾是無數孩童及家長的共同回憶，但因遊戲場設施逐漸老舊斑駁，不敷市民所需，基隆市政府透過爭取國土署城鎮之心計畫（補助經費3,060萬元）全面重新檢視中正公園兒童遊戲場的空間整備，並規劃成現代化親子遊戲場，裡頭保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔、溜冰場、挑戰遊戲區及自然生態步道等。

▲希望之丘兒童共融遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳致詞表示，市政建設需要一棒接一棒，我們是現在的接棒者，未來也會是交棒者，現在的市府團隊接下遊戲場工程，並且努力地完成，這不是一個人的功勞，而是整個團隊以及所有議員們共同努力的成績，並且展現在所有小朋友的笑臉上，希望大家一起努力，讓基隆變得更好。

市府都市發展處表示，中正公園遊戲場改造從規劃設計到細部設計階段，都邀請長期關心基隆兒童遊戲場的團體及社區組織夥伴偕同擔任「孩子王」，協助參與工作坊的「小玩咖」們，以「參與式設計」方式歸納彙整屬於中正公園兒童遊戲場的設計原則，更讓參與成為基隆的基因。

▲希望之丘兒童共融遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

中正公園遊戲場工程歷經了多次的設計變更，克服坡地施工的困難、基隆多雨的氣候環境，完工後並請專業檢驗單位進行檢驗確保遊具合格，並於啟用前再度邀請孩子王與小玩咖來體驗並回饋意見，滿足民眾之需求以提供市民朋友更好的活動環境。

都市發展處提醒民眾，兒童遊戲場遊戲塔每日開放時間至晚間10點，另因兒童遊戲場周邊無停車空間，建議可停放至市區周邊停車場，並透過信二路防空洞旁階梯或由內部無障礙電梯至扇型廣場，再依指標牌抵達兒童遊戲場。

▲希望之丘兒童共融遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲希望之丘兒童共融遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲希望之丘兒童共融遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

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