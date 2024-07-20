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芭比迷快來！粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲粉紅浪潮夏日藝術季，基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

粉紅浪潮入港基隆！夏日藝術季7月20日至8月18日於基隆漁會正濱大樓夢幻登場，內有夢境打卡小屋、邀集藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食市集，今年最盛大的粉紅藝術派對，將藝術融合漁會正濱大樓的古蹟風味，完美轉譯出獨特的粉系語彙！基隆市長謝國樑、文化觀光局長江亭玫等人共同參與今天的開幕記者會，邀請大家一起來參與這場粉紅盛宴。

源自日據時代的基隆漁會正濱大樓，是臺灣漁業發展史上最重要的歷史建築之一，現為北臺灣新興的文化活動空間。今年夏天，財團法人基隆市文化基金會為漁會正濱大樓帶來嶄新的樣貌與風格體驗，7月20日（六）至8月18日（日）連續五個週末舉辦期間限定的粉紅夏日藝術季，粉紅夢境打卡小屋、藝術展覽、芭比快閃限定店、名店美食市集，民眾著粉紅服飾更可享有限定小禮及優惠，是今年最不可錯過的話題活動！

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，對於這次與芭比合作的快閃活動相當興奮，歡迎市民朋友以及各地觀光旅客可以到漁會正濱大樓參觀本次的快閃店以及藝術展覽，未來也將在正濱的觀光廊帶繼續努力，打造更多資源讓基隆觀光更上一層樓。也預祝這次活動能夠吸引各地芭比的粉絲都來到基隆！

文化基金會表示，藝術是轉譯當代人文與社會樣貌，在自由發展的進程中，透過不同的「美」傳遞出背後一段段的精彩故事。活動期間歡迎市民朋友、旅客前來漁會正濱大樓，享受這場獨特的粉紅藝文饗宴。

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店基隆限定登場！

「Barbie™芭比™」今年適逢65週年，芭比™持續探索更多元的可能性，以及重新詮釋「美」的詞語，並持續鼓勵大家追尋自我價值。這次芭比™限定店特別選在海港旁的漁會正濱大樓舉辦。芭比™限定店不僅是讓粉絲們回想起蒐藏芭比™的回憶，更是一場歡慶芭比™誕生滿65年的盛典！活動現場打造了芭比™的夢幻空間，讓所有喜愛芭比™的粉絲朋友們一起走入芭比™的浪漫粉紅世界！

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

多元策展邀集藝術家發聲，週末工作坊，你的粉紅由你決定！

基金會邀請臺灣最具代表性的藝術雜誌《dPi設計插畫誌》共同舉辦全臺最繽紛的藝術策展及女子風格市集，同時打破粉紅的顏色性別刻板，邀集April.T.Lin 慈兒、Chiu Yun、HENN LIU、Joker、RO FEN 露璠、Rung Sheng、YU YEN TSAI、小宙九刻鐘馬戲團、固米、莫麗欣、張偉喬、雅瑪薩崎·米娜等多元特色風格及基隆在地藝術家聯合展出，每週六也將開設「畫出屬於你的樣貌」似顏繪，以及每週日「粉拼粉好貼」乾燥花卉拼貼走作工作坊，探索自我的藝術創作課程，你的粉紅由自己決定。

雞尾酒藝術創作邀你五感體驗品嚐！

本次活動邀請擅長五感體驗與調和工藝的雞尾酒藝術創作團隊——Co.01 Studio，期間進駐漁會正濱大樓，將藝術家的畫風、創作顏色與重視的社會議題為軸，轉化成喝的到的風味。來到粉紅夏日藝術季，手上拿著一杯沁涼的藝術特調，在基隆漁會正濱大樓展開一場專屬於今夏的奇幻粉紅旅程。

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲粉紅浪潮夏日藝術季　基隆正濱大樓繽紛登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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