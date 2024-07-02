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超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

▲基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆浪曲嘉年華點燃夏日熱潮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆浪曲嘉年華即將引爆今夏娛樂熱潮，市長謝國樑今（2日）率領產業發展處長林鼎超及文化觀光局長江亭玫宣布，將於7月27、28日在八斗子漁港碧砂泊區舉辦首屆「基隆浪曲嘉年華」，兩天的活動將結合音樂、海洋文化與在地特色，推出市集活動、市民回饋以及演唱會等，由歌手徐佳瑩與李玖哲等共14組強大卡司輪番登場，27日晚間9點更有精采的煙火秀，為大家帶來全新的夏日盛事。

謝國樑表示，去年的「最愛基隆」年終演唱會大受好評，唯一的缺憾就是因為室內場地無法容納所有想要參與的市民，他當時就承諾會在年中舉辦戶外演唱會，「基隆浪曲」就是兌現跟市民的承諾，7月27、28日除了有超強卡司的演唱會、近百攤市集，還有精彩的煙火秀，歡迎市民朋友踴躍到場。

▲基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑還透露，市府與必應創造合作的音樂空間，也將在近日開幕，必應創造是台灣優秀的上櫃音樂公司，雙方將會攜手合作，努力打造基隆成為音樂城市，再加上出身基隆的舞思愛也剛獲得金曲獎的最佳原住民語歌手獎的殊榮，相信基隆未來一定可以成為音樂城市。

基隆浪曲嘉年華活動匯聚14組強大卡司，有流行音樂歌手也有基隆在地團體，將為觀眾帶來最難忘的夏日盛會。27日「浪曲搖擺之夜」，有舞思愛、持修、梁文音、陳勢安等人氣歌手將輪番登場，為觀眾帶來活力四射的演出，壓軸嘉賓徐佳瑩將以她獨特的嗓音和動人的歌曲，為首日晚會增添光彩；28日「浪曲悠遊之夜」，將由柏霖PoLin、白安、卓文萱、范逸臣等實力唱將登台獻唱，壓軸嘉賓李玖哲將以精彩演出，陪伴大家度過這個夏日最閃耀的音樂盛會。

▲基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，27日晚間9點，文化觀光局安排的基隆海洋夏日嘉年華煙火秀將在八斗子漁港登場，預計施放360秒的煙火，分為三大主題，「海洋奇幻篇」是以基隆海洋中的奇幻生物和神秘嘉賓景觀為靈感,展現豐富多彩的煙火表演；「夏日歡慶篇」突出夏日的熱情與活力，用絢麗煙火表達節日的喜慶氣氛；「嘉年華狂歡篇」則是結合嘉年華的歡樂元素，呈現出熱鬧非凡的視覺盛宴，將為晚會氣氛帶到最高潮，更增添浪漫風情。

除了音樂活動之外，現場設有多個區域，包括快樂野餐區、星芒躺平區、浪曲搖滾區和悠遊漫步區，邀請大家用你最喜歡的方式，一起到碧砂漁港參與這場獨特的夏日嘉年華，可以選擇到快樂野餐區與家人朋友在草地上享受美食和音樂，也可以到星芒躺平區使用沙發和躺椅，更可以直接到浪曲搖滾區享受最前線的熱情，提供大家最多元的活動體驗。

▲基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

林鼎超表示，現場的山海市集將匯集80攤在地特產、美食、伴手禮和文創商品，讓遊客在欣賞音樂的同時，也可以享受基隆的在地美味和創意商品。此外，市府準備了三項特別回饋給基隆市民：後台與明星近距離拍照、主舞台VIP區域、免費的野餐墊租借服務，針對外縣市的朋友，市府也有另外的優惠，限量市集的折價券讓大家到基隆輕鬆消費無負擔。

江亭玫指出，「基隆浪曲嘉年華」不僅是音樂盛事，更是一場展現基隆魅力的城市行銷活動，希望透過這次活動，吸引更多遊客前來基隆，促進地方經濟的發展，並提升基隆的知名度。她強調，「我們不僅要讓基隆成為一個充滿音樂和文化的城市，更要讓基隆成為一個吸引遊客的地方。我們相信，透過這次嘉年華，可以讓更多人感受結合海浪聲譜出的浪漫樂曲，進而愛上充滿夏夜魅力的基隆。」

嘉年華名稱中的「浪曲」取自英文諧音「LOUNGE」，是一種悠閒、輕鬆休息的空間，邀請大家暑假來基隆放鬆一下，可以野餐、可以躺在沙發上、也可以站在舞台搖滾區盡情擺動，以最輕鬆舒適的方式參與這場浪曲嘉年華盛會。過往基隆市政府舉辦的潮境海灣節、基隆鎖管季等活動皆獲得非常大的迴響，這次基隆浪曲嘉年華也承襲兩大慶典的特色並擴大辦理，希望透過這場活動讓更多人認識基隆的海洋魅力，進而愛上基隆。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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