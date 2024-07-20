基隆市特搜隊移地訓練　強化技能備戰各種災害挑戰

▲基隆市特搜隊移地訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市特種搜救隊成員的救災專業素養及技術能力，確保在重大災害中能安全有效執行災害救援任務，基隆市消防局於7月17日到19日及7月24日至26日，分兩梯次進行特搜隊複訓。

在17日到19日的訓練中，共有20多人受訓，這些成員為本市特種搜救隊的專業編組人員，包含指揮、搜救、救援及後勤四大編組。為使救災訓練與實際作業相符，消防局經緊急動員測試後，移地到桃園航空城作為移地訓練地點，並利用一棟廢棄3層樓RC建築模擬地震倒塌救援及搜索任務訓練。

課程內容包含國家搜救能力分級檢測NAP（National Accreditation Process）介紹、建築物水泥牆快速破壞、繩索三腳架操作與固定點架設、傷患水平拖拉、高索救出與後送等全情境演練，模擬在各種惡劣環境下的救災應變能力。

模擬演練每梯次分成2小組，同時給予不同的震災情境。演練開始後，各組首先從3樓進行樓地板破壞，再使用三腳架進行低所救出，將受困2樓的患者從3樓破壞的樓板救出，最後以大跨步救援系統將患者安全送至1樓。訓練過程每位搜救人員都要完成指定動作，確保能夠熟練應對各種緊急情況。

消防局長游家懿表示，基隆市轄內有多元的環境特性，在救災任務時經常會遇到山區、水域、公路隧道及工業區等各種挑戰。災害類型與狀況十分繁複多變，希望透過3日的移地訓練，強化基隆市的特種搜救量能，邁向通過中型國際搜救認證的目標。