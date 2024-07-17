基市府攜手星宇航空公私協力　打造基隆火車站南站候車亭

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與星宇航空團隊攜手合作打造的「基隆火車站南站」候車亭於今（17日）起正式啟用，成為基隆市區最亮眼的候車空間之一，基隆市長謝國樑偕同副市長邱佩琳及市府局處長，與市議會議長童子瑋、星宇航空公車站體設計師李凱莉，以及臺北市議會張志豪議員及林珍羽議員，一同出席啟用典禮。謝國樑表示，公車亭的企業合作不僅是城市美學政策的重要環節，更是提升基隆市公共運輸服務品質的具體實踐。

▲基隆市政府與星宇航空團隊攜手合作打造「基隆火車站南站」候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑對這次星宇航空的投入和用心深表感謝，並期許未來能有更多企業參與基隆市公共運輸設施的美化。星宇航空以飛機艙內環境為靈感，對「基隆火車站南站」候車亭進行全面美化，候車亭的設計融合了飛機艙內舒適與現代感，屋頂更以機場跑道為彩繪主題，極具特色，提供舒適的候車體驗，這次交由美麗的邱佩琳副市長結合星宇航空統籌，打造出基隆現階段最具設計感的美麗公車站。

基隆未來有越來越多的新穎具創意設計的站體，公車車體也將有所更新。謝國樑表示，市府在接手的時候就承接一些老舊公車，盼外界再給市府團隊一點時間，會更努力進行汰換，2年內將會把大型公車全面更新成嶄新的低底盤電動公車。市府首先已陸續為市民和旅客提供更明亮舒適的候車空間，同時也在積極逐步來解決長年存在的基隆公車維護及營運問題。

▲基隆市副市長邱佩琳表示，經多次會議討論，最後以飛機艙內環境為靈感，打造兼具質感與實用性的候車空間。

李凱莉指出，星宇航空自2024年5月起開始施工，全程細心雕琢，每一個細節都力求完美，確保整體結構的穩固與美觀。施工過程中，團隊不僅注重設計的美觀度，更關注材料的耐用性與環保性。候車亭各結構的平整與構造的緊密接合，這不僅保證了候車亭的穩固性，也展現了施工團隊對細節的高度關注與專業態度。張志豪曾擔任機師，表示這座候車亭天花板跑道設計頗有巧思，他也打趣表示，公車站體唯一美中不足的，就是沒有駕駛艙無法讓他一展駕駛飛機的長才，他也呼籲北市府未來能學習基隆媒合企業，公私協力認養公共建設。

公私協力「基隆火車站南站」候車亭工程自2023年10月開始籌備，期間召開多次會議並進行現場勘查，以飛機艙內環境為靈感，成功打造出兼具質感與實用性的候車空間，對「基隆火車站南站」候車亭進行全面美化。

此外，基隆市政府在過去一年內，已成功地與多家企業合作認養了多座候車亭，包含和泰汽車在海洋廣場對面所認養的城隍廟前公車亭、元大銀行在義一路與信五路口認養的基隆分行前公車亭，以及台灣農畜產公司在和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，與相鄰的知名景點正濱漁港彩色屋相互輝映；第4座是增添一座國立海洋大學濱海校門對面由中華電信打造的公車亭，落實與海洋和地方共融的具體行動。

基隆火車站南站是基隆市公共運輸的重要樞紐，不僅提供市民前往跨縣市的便捷交通，也是公車轉運的重要站點之一。未來，基隆市政府將持續推動城市美學目標，與更多企業攜手合作，共同打造更加美麗與便利的候車環境。