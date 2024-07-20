基隆Podcast揭開鐵道鋪碎石原因　七堵鐵道展穿越百年時光

▲基隆Podcast揭開鐵道鋪碎石原因。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中法戰爭過後清朝積極治理台灣，在劉銘傳的主導下，完成基隆至新竹之間的鐵路，並設立了八堵火車碼頭，日治時期這裡被改名為「七肚驛」。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請鐵道愛好者同時也是市府公共運輸科曾令偉科長，分享劉銘傳鐵路的故事與鐵道趣味知識。

曾令偉說，大學時期因熱愛鐵道文化參與鐵道社。關於七堵車站當初劉銘傳因村莊聚落形成以及有貨運的需求而建造鐵路，原本計劃將鐵路建造至台南，但實際上僅能完成基隆至新竹段；根據史料推測，因當時政治動盪不安以及資金短缺等種種因素影響使得鐵路僅到新竹為止；而七堵車站的舊稱「八堵火車碼頭」原本的意思是火車停靠之地，後續因日治時期總督府將清代鐵路改線後，於1897年改稱七肚驛。

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆市府公共運輸科曾令偉科長（右）。

曾令偉表示，日治時期的鐵路並非全部是承襲於劉銘傳時期的基礎，多處闢建新路線，尤其是基隆至新竹段，因清領時期建造路線有先天的缺失，包含：坡度過陡、鐵軌質量偏小等因素，無法配合日本人在鐵路建設上採用的現代化技術和管理制度，因此日治時期的台灣鐵路確實是在一個全新的框架下建設的，與清末劉銘傳時期的計劃並不直接相承。

曾令偉亦分享道不為人知的鐵路冷知識，許多民眾不清楚何以鐵路上要鋪設碎石以及運用木樁，其實是為了確保鐵路的穩固性和安全性；碎石的舖設可以達到排水和防震作用、支撐和分散車輛重量；木樁的使用目的是支撐軌道和穩定地基。綜上所述，碎石層和木樁的使用是為了確保鐵路線路的耐久性、安全性和舒適性，這些措施不僅有助於減少維護成本，還能延長軌道和車輛的使用壽命，提高列車運行的安全性和效率。

最後余治明與觀眾分享道，在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」特展於六月正式開展了，展期至2024年12月22日止，復刻七堵鐵道百年記憶，並由基隆市市鳥黑鳶形象打造而成的全新IP「鷹站長」，帶領民眾走進舊七堵火車站時光隧道中，假日更有市集、導覽及手作工作坊等周邊活動，好看、好吃又好玩，歡迎聽眾們攜家帶眷來探索七堵之美。

收聽連結：https://cutt.ly/Eeg5khbV