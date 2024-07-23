不忍了！馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞　國民黨基隆市黨部今開告

▲馬英九赴基隆聲援謝國樑。（圖／謝國樑臉書直播）



記者崔至雲／台北報導

針對罷樑團體「山海公民拆樑行動」未經國民黨基隆市黨部允許，擅自惡意篡改該黨部製作的前總統馬英九支持基隆市長謝國樑之「反惡罷、挺善樑」動員文宣，造成公眾混淆，基隆市黨部書記長李銘議及發言人郭建芳偕同委任律師游蕙菁，今（23）午至基隆地檢署告發，期能藉此遏制這種製造假訊息、散布不實謠言，甚而影響正常民主運作的不良歪風。

市黨部指出，罷樑團體這種行為十分不足取，黨部強烈譴責使用卑劣手段的罷免，把馬英九「反惡罷、挺善樑」改成「挺罷樑」，會讓民眾誤解，是惡意扭曲的手段，也無益於民主政治的良性運作。公民團體可以用自己的文宣表達訴求，但不應惡搞前總統，製造假訊息，並進而透過臉書等平台散布，宛如政治詐騙集團。

市黨部表示，這種散發假消息的風氣不可長，因此今天特別到地檢署提出告發，希望檢方能夠協助釐清，並且遏止假文宣與破壞民主的歪風。

郭建芳補充，本次告發涉犯法條，包括刑法第210條的偽造變造私文書罪、公職人員選舉罷免法第104條意圖使被罷免人罷免案通過或否決而傳播不實之事、以及著作權法第91條及第92條之侵害他人著作財產權等。

郭建芳強調，罷樑團體此舉曲解馬英九本意，意圖誤導一般民眾，製造內容不實的文書，不僅完全背離事實，更損害馬前總統之聲譽，同時也侵害國民黨基隆市黨部之著作財產權。因此依法進行告發，希望地檢署能盡速展開調查，給予被告應有之懲戒，方能維護民主政治的正常運作及發展，遏制散布假訊息之惡質手段。



