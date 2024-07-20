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出席「新北永續未來學院」　侯友宜勉勵青年落實節能減碳

▲出席「新北永續未來學院」 侯友宜勉青年落實節能減碳。（圖／新北市環保局提供）

▲侯友宜19日現身「新北永續未來學院」論壇，與學員分享經驗、交流互動。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為倡導永續理念，培養青年關注環境議題及問題解決能力，新北市政府舉辦第五屆「新北永續未來學院」，藉由三天兩夜的課程，帶領學員探討新北永續倡議、減塑減廢、循環經濟等議題。新北市長侯友宜19日特別到論壇與學生交流，鼓勵學生們從生活大小事落實節能減碳，期待學員們結業後，將課堂收穫分享給親朋好友，一起善盡公民責任為環境努力。

侯友宜表示，面臨氣候變遷，世界各國陸續推動碳排減量，其中，能源與運輸兩項碳排指標尤為重要，這有賴中央與地方政府攜手合作，確立明確減碳政策並且大力執行。侯友宜提到，許多企業將面臨全新考驗，為此，市府積極協助企業落實碳健檢、數位轉型，導入AI科技做好碳排管理，讓企業善盡社會責任與環境責任，與世界接軌維持競爭力。

▲出席「新北永續未來學院」 侯友宜勉青年落實節能減碳。（圖／新北市環保局提供）

▲第五屆「新北永續未來學院」，藉由三天兩夜的課程，帶領學員探討新北永續議題。

活動中，學員們也對於新北市各項環境議題提問，侯友宜指出，市府近年透過各項政策推動城市永續發展，新北市於108年率全國之先加入「脫煤者聯盟」，完成燃煤鍋爐退場，並提出三大零碳藍圖，包含將八里打造淨零示範區、三重第二行政中心達成碳中和、都市更新導入零碳設計。此外，新北市海岸線綿延145公里，政府部門與淨灘合作社等民間團體攜手合作，致力海洋生態保育，全力整治河川溝渠，創造更好的環境。

環保局說明，本屆「新北永續未來學院」共有30名大專院校學生參與，以「生活無塑求 我行我減塑」為主題，邀請循環經濟、減塑減廢、永續飲食等領域的講師，分享環境永續的經驗及實績，也實地前往東北角，參訪新北市環教場所「野柳地質公園」，了解特殊的海蝕地形景觀，並在龜吼海灘淨灘，透過實際行動守護海洋環境。

▲出席「新北永續未來學院」 侯友宜勉青年落實節能減碳。（圖／新北市環保局提供）

▲侯友宜頒發環保綠點及獎狀，鼓勵學生們從生活大小事開始落實節能減碳。

▲出席「新北永續未來學院」 侯友宜勉青年落實節能減碳。（圖／新北市環保局提供）

▲侯友宜授予學員「新北永續青年大使」證書。

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