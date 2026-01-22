台南市府攜手台灣棒球名人堂協會　亞太棒球訓練中心將設名人堂

▲台南市政府與台灣棒球名人堂協會22日於永華市政中心簽署合作備忘錄，共同推動棒球文化保存。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化台南棒球文化的保存與推廣，台南市政府22日於永華市政中心與台灣棒球名人堂協會簽署合作備忘錄（MOU），由市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署，未來雙方除將共同辦理「台南棒球歷史展覽」，也規劃於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，攜手推動地方棒球文化保存與世代傳承。

市長黃偉哲表示，棒球是台灣的國球，更是深植人心的「台南市球」。台南市長期投入基層選手培育、場地建設及棒球文化推廣，孕育出無數優秀選手與幕後推手，在學術、運動與球界各領域默默付出，累積深厚能量，也形塑出台南作為棒球城市的重要形象。

黃偉哲指出，今年經典賽即將開打，市府此時與台灣棒球名人堂協會簽署合作備忘錄別具意義，象徵公私部門攜手為棒球文化保存邁出關鍵一步。未來將於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，共同榮耀台灣棒球歷史。該訓練中心是在賴總統擔任台南市長期間規劃建設，如今已完工並投入職棒賽事使用，成為重要訓練基地之一，期盼讓更多市民與國人走進場館、認識棒球英雄的歷史故事，延續對棒球的熱愛。

台灣棒球名人堂協會理事長林華韋表示，感謝黃市長與市府團隊的支持，此次合作展現台南市不僅重視棒球競技與訓練，更重視棒球記憶與文化保存，讓歷史走進球場、讓文化成為城市資產，期盼在亞太棒球訓練中心打造具代表性的棒球文化保存空間，讓珍貴回憶永續流傳。

體育局長陳良乾指出，未來雙方將共同規劃棒球歷史展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物授權、運送安排及棒球歷史資料的整理與提供，體育局則負責展覽場地規劃、行政協助及跨單位溝通協調，確保策展品質與呈現內容。

體育局表示，透過本次合作，市府將系統性整合台南棒球發展歷程與珍貴文物，讓市民及年輕世代更深入了解台南在台灣棒球史上的重要地位與精神價值。未來也將持續結合地方資源與專業協會力量，讓棒球不僅是一項競技運動，更成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產。